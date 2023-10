Nowy system od Xiaomi. Użytkownicy zachwyceni

Kilkanaście dni temu Xiaomi ogłosiło, że porzuca MIUI by przenieść się na zupełnie nowy system, nazwany HyperOS. Ma on być nowym otwarciem i być połączeniem z systemem opracowywanym do tej pory dla systemów IoT. System ten będzie obecnie znajdował się na nowych urządzeniach wypuszczanych na rynek, a także - w formie aktualizacji - będzie dystrybuowany także na starsze sprzęty.

HyperOS trafił już do pierwszych osób, które mają okazję go przetestować. W tym wypadku "inspiracje" systemem od Apple są oczywiste, o czym już pisaliśmy (sprawdź: Tak wygląda nowy system dla użytkowników Xiaomi. Sprawdź, czy Twój telefon go dostanie). Jednak nowi użytkownicy pokazują, że w tym wypadku zmiana nie jest tylko kosmetyczna, ale obecność HyperOS na telefonie faktycznie wpływa na działanie urządzenia. I to pozytywnie.

Pierwsze opinie o HyperOS napawają optymizmem

Na portalu X możemy zobaczyć wideo i zdjęcia pokazujące to, jak wygląda i działa HyperOS. Pierwszym, co podkreślają użytkownicy jest to, jak płynnie działa system. MIUI było zawsze uważane za dosyć ciężką nakładkę i dużo osób nie lubiło telefonów Xiaomi właśnie z tego powodu. Teraz wygląda na to, że HyperOS faktycznie rozwiązał wiele problemów związanych z wydajnością. Oczywiście, są to tylko wrażenia, a faktyczne wnioski będziemy mogli wyciągnąć, kiedy system pojawi się na starszych urządzeniach i będzie można w tym temacie zrobić bezpośrednie porównanie.

Oprócz tego, użytkownicy chwalą też to, jak system wygląda. Na szczególną uwagę ma tu zasługiwać chociażby ekran blokady, który zyskał szereg możliwości customizacji i w tym wypadku wygląda naprawdę elegancko. Oczywiście, tutaj też nie mogło zabraknąć porównań do konkurencji, z której doświadczeń firma korzysta raczej chętnie. Co ciekawe, w tym wypadku wielu komentujących zdaje się wybierać właśnie sposób, w jaki tę kwestię rozwiązuje HyperOS.

W tym wypadku zauważane są też małe detale, jak chociażby nowy sposób informowania o podłączeniu ładowarki, czy też przeprojektowana galeria, która teraz ma zaawansowaną możliwość wycinania postaci z kadru (podobnie jak np. firma na A) i ustawiania ich na innym tle, co naturalnie także przydaje się do tworzenia customowych ekranów blokady.

Finalnie zauważono także przeprojektowane menu szybkich ustawień, które teraz jest bardziej nastawione na współprace z urządzeniami IoT i tworzenie ekosystemu, jednocześnie znów podkradając zaskakująco dużo od Apple (nawet ikony nie są bezpieczne).

Mimo wszystko - wydaje się, że użytkownicy, którzy mogą już testować system w Chinach, wypowiadają się o nim bardzo pozytywnie, co budzi nadzieję, że i w Polsce przyjmie się on dobrze. Na pewno nie będzie to zapowiadana przez chińskiego producenta rewolucja, ale szykuje się spory (jak na dzisiejsze czasy) krok naprzód.

I tylko szkoda, że trochę brak w tym wszystkim wizualnej oryginalności.