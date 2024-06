Tajne kody w Samsungach: Przewodnik po ukrytych funkcjach smartfonów

Smartfony z Androidem mają pewne tajemnice, o których nie wszyscy wiedzą. Dotyczy to również urządzeń Smasunga. Tajne kody brzmią nieco tajemniczo, czyż nie? W rzeczywistości chodzi po prostu o sposób uruchamiania pewnych funkcji oraz narzędzi stworzonych do diagnozowania, testowania i naprawy różnych problemów technicznych. To co, piszecie się na dołączenie do grona wybranych, którzy poznali "tajne kody Samsunga"?

Tajne kody Samsunga to kombinacje liczb i symboli, które po wprowadzeniu przez dialer telefonu (czyli najczęściej po prostu aplikację "Telefon", gdzie widzimy cyfry), odblokowują ukryte funkcje i ważne informacje. Mogą one pomóc w szybkim diagnozowaniu problemów, testowaniu komponentów telefonu i uzyskiwaniu szczegółowych informacji o urządzeniu. Choć niektóre z tych kodów są szeroko znane, wiele z nich pozostaje tajemnicą dla przeciętnego użytkownika. Czym są te kody? Jak z nich korzystać? Jakie korzyści mogą przynieść zarówno zwykłym użytkownikom, jak i zaawansowanym programistom? Poniżej znajdziecie odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Czym są tajne kody Samsung?

Określenie "tajne kody" odnosi się do unikalnych kombinacji liczb i symboli, które można wprowadzić przez dialer telefonu, aby uzyskać dostęp do ukrytych funkcji i informacji. Przykładowo, kod *#06# wyświetla numer IMEI (International Mobile Equipment Identity) urządzenia, co jest przydatne np. przy zgłaszaniu kradzieży telefonu. Każdy producent ma swoje własne kody, co oznacza, że kody Samsunga nie będą działać na urządzeniach innych marek, takich jak Sony czy Nokia. Warto też zauważyć, że nie wszystkie z poniższych kodów zadziałają na wszystkich urządzeniach z rodziny Samsung Galaxy.

Jak używać tajnych kodów w smartfonie?

Używanie kodów Samsunga jest bardzo proste, ale na wszelki wypadek przygotowaliśmy szczegółową instrukcję:

Krok 1: Otwórz aplikację dialera ("Telefon") na swoim urządzeniu Samsung.

Krok 2: Wprowadź kod, którego chcesz użyć.

Krok 3: Naciśnij przycisk połączenia.

Krok 4: Kod zostanie aktywowany, a dane polecenie zostanie wykonane.

Krok 5: Niektóre kody mogą wymagać dodatkowego potwierdzenia lub wprowadzenia dodatkowych informacji, więc postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Krok 6: Używaj kodów Samsunga z rozwagą, ponieważ niektóre z nich mogą spowodować nieodwracalne zmiany.

Dlaczego warto znać tajne kody Samsunga?

Znajomość "tajnych kodów" brzmi jak dostęp do zakazanej wiedzy, co samo w sobie brzmi kusząco, ale zejdźmy na chwilę na ziemię i pochylmy się nad tym, co tak naprawdę zyskujemy. Ich poznanie może być niezwykle przydatne z kilku powodów. Umożliwiają one szybkie diagnozowanie problemów z urządzeniem bez potrzeby odwiedzania serwisu, pozwalają na testowanie różnych komponentów telefonu, takich jak GPS, Wi-Fi czy czujniki, zapewniają szybszy dostęp do zaawansowanych ustawień i informacji o urządzeniu, a także stanowią cenne narzędzie edukacyjne dla programistów i zaawansowanych użytkowników, wspierając ich w nauce i pracy.

Przykładowe tajne kody Samsung Galaxy

Poniżej przedstawiamy listę wybranych tajnych kodów wraz z ich funkcjami, które mogą okazać się przydatne w różnych sytuacjach.

Kody Samsung do testowania funkcji

Czujnik światła: *#0589#

*#0589# Czujnik zbliżeniowy: *#0588#

*#0588# Adresy MAC Wi-Fi: ##232338##

##232338## Sieć WLAN: ##526##

##526## Testowanie GPS: ##1472365##

##1472365## Ustawienia USB: *#0808#

*#0808# Konfiguracja diagnostyczna: *#9090#

*#9090# Testowanie Bluetooth: ##232331##

Kody do restartowania urządzenia

Szybki restart: #*3849#

#*3849# Restart bez potwierdzenia: #*2562#

Kody do blokady/odblokowania SIM

Odblokowanie SIM: #0111*0000000#

#0111*0000000# Sprawdzenie kodu blokady sieci: #7465625*28746#

#7465625*28746# Zmiana kodu PIN karty SIM: *04[stary PIN][nowy PIN][nowy PIN]

Kody Samsung: Informacje o telefonie

Informacje o urządzeniu: ##4636##

##4636## Wersja oprogramowania: ##1111##

##1111## Informacje o sprzęcie: #12580369#

#12580369# Numer seryjny NAND Flash: *#03#

Kody do resetowania do ustawień fabrycznych

Reset z potwierdzeniem: ##7780##

##7780## Reset bez potwierdzenia: 27673855#

Debugowanie za pomocą kodów – smartfony Samsung

Menu dump do zrzutu RIL – *#745#

– *#745# Ogólne menu dump debugowania – *#746#

– *#746# Kod do wyświetlenia numeru seryjnego NAND Flash – *#03#

– *#03# Kod do wyboru automatycznego odbierania – *#272886#

– *#272886# Kod do przemapowania zamknięcia do zakończenia połączenia TSK – *#7594#

– *#7594# Dostęp do trybu SysDump Samsung – *#9900#

Kody Samsung Galaxy powiązane z siecią

Dostosowanie blokady sieci MCC/MNC – 7465625638*#

– 7465625638*# Dostosowanie blokady sieci NSP – 7465625782*#

– 7465625782*# Wprowadzenie dowolnego kodu blokady sieci – 7465625782*#

– 7465625782*# Wprowadzenie operatora sieci – #746562577#

– #746562577# Blokada sieci SP – 746562577*#

– 746562577*# Zmiana CSC urządzeń Samsung – #272IMEI#

– #272IMEI# Wybór trybu sieci RF Band – *#2263#

Resetowanie ustawień fabrycznych za pomocą kodu

Resetowanie lub formatowanie smartfona Samsung z potwierdzeniem – ##7780##

– ##7780## Resetowanie do ustawień fabrycznych bez potwierdzenia – 27673855#

– 27673855# Tworzenie kopii zapasowej i kopiowanie plików multimedialnych – ##273283255663282##*

– ##273283255663282##* Resetowanie całkowitego czasu rozmów – *#22558463#

Tajne kody Samsunga to potężne narzędzia, które mogą znacząco ułatwić życie użytkownikom tych urządzeń. Niezależnie od tego, czy jesteś zaawansowanym użytkownikiem, programistą, czy po prostu chcesz lepiej poznać swój smartfon, warto znać te kody i umieć z nich korzystać. Pamiętaj jednak, aby używać ich z rozwagą i zawsze upewnić się, że rozumiesz, do czego służą, zanim je wprowadzisz.