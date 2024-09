Tajemniczy, nowy produkt Nintendo. Czego możemy się spodziewać?

Fani Nintendo są teraz wyczuleni na każdą informację dochodzącą z Kioto. To tam, w siedzibie japońskiego giganta, trwają prace nad wyczekiwanym następcą konsoli Nintendo Switch, która wiemy, że zostanie pokazana w ciągu najbliższych 6. miesięcy. Dlatego jak się pojawiła wiadomość o wniosku do FCC złożonym przez Nintendo, od razu pojawiły się znaki zapytania.

Jeżeli nie Nintendo Switch 2, to co?

Do Federalnej Komisji Łączności (FCC) został złożony wniosek z urządzeniem bezprzewodowym, które nie jest wcale wyczekiwaną konsolą. Tajemnicze urządzenie może w ogóle nie być urządzeniem do grania. Wiemy tylko, że ma ono numer CLO-001. Bazując na doświadczeniu z przeszłości, będzie to pierwszy produkt linii.

fcc.gov

Jedyne co mamy to graf powyżej, złożony wraz z innymi, typowo biurokratycznymi dokumentami i badaniami natężenia sygnałów nadawanych przez urządzenie. Jest to spód urządzenia, z wypustką, w której będą widoczne wymagane numery. Poza tym dokument niewiele zdradza na temat samego przeznaczenia urządzenia. Z dobry wieści, będzie oczywiście zasilany przy użyciu gniazdka USB-C i nie ma wbudowanego akumulatora.

Poza tym nie ma zbyta zaawansowanej technologii bezprzewodowej, nie ma nawet Bluetootha! Jedynie 2,4GHz Wi-Fi i sensor 24GHz mmWave. Co jak podaje serwis Verge, jest najciekawszym elementem, bo może być odpowiedzialny za wykrywanie ruchu.

Plotek będzie coraz więcej

Niestety, poza powyższym niewiele więcej wiemy. W Ameryce trwają prace nas otworzeniem parku rozrywki Super Nintendo World, więc możliwe, że ma to związek z trwającymi pracami. Może będzie to urządzenie dedykowane kolejnej konsoli? Równie dobrze, może to być wskrzeszenie jakiegoś zapomnianego pomysłu.

Wkraczamy w ciekawy okres. Wiemy, że nadchodzi następca Nintendo Switch, a że zaczyna się niebawem październik, będziemy w terytorium rocznicy pierwszej zapowiedzi, która miała miejsce 20. października 2016 roku. Kto wie, może doczekamy się niespodzianki i bez zapowiedzi pojawi się zwiastun, zostawiając rozgłos podekscytowanym fanom.