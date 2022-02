T-Mobile wyłącza 3G. Czas na zmiany i patrzenie w przyszłość

T-Mobile informuje o planach wyłączenia technologii 3G na 56 stacjach bazowych w powiatach ostrowieckim, starachowickim i opatowskim. Pozwoli to na odzyskanie częstotliwości i przeznaczenie ich na sieci LTE i 5G. Chodzi o częstotliwości z zakresu 900 MHz wykorzystywane obecnie do obsługi 3G. T-Mobile podaje, że uwolnione pasmo i przeznaczenie go na popularniejsze technologie może przełożyć się na wzrost prędkość przesyłania danych nawet o ponad 10%.

Z myślą o Was i Waszych potrzebach kontynuujemy zmiany pozwalające nam oferować Wam najwyższej jakości usługi. Dlatego zaczynamy optymalizację naszej sieci wspierając rozwój 4G/LTE i 5G oraz wygaszając starą technologię jaką staje się 3G. Proces ten chcemy zakończyć w 2023 roku.

T-Mobile powoli wyłącza 3G. Pozwoli to na usprawnienie LTE i 5G

Operator podkreśla, że wyłączenie 3G jest naturalnym krokiem. Obecnie z LTE i 5G wykorzystywane jet do przesyłania 97% wszystkich danych użytkowników tej sieci. Ponad połowa rozmów telefonicznych odbywa się za pośrednictwem technologii VoLTE (działającej na sieciach LTE). 3G jest coraz rzadziej wykorzystywane i zbędne. Od ponad roku wszystkie nowe smartfony sprzedawane w T-Mobile wspierają zarówno LTE i VoLTE.

A co to oznacza dla zwykłego klienta? Klienci posiadający karty SIM starsze niż 7 lat, które mogą nie obsługiwać LTE mogą je wymienić w salonach i sklepach T-Mobile. Tam również uzyskają informacje, czy posiadany telefon obsługuje tę technologię. Jednocześnie powstała specjalna strona internetowa Wyłączamy 3G już w 2023, na której znajduje się wiele porad i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wyjaśnia różnice między technologiami 3G, 4G, LTE i 5G oraz podpowie jak sprawdzić, czy telefon działa na szybszych sieciach.

T-Mobile przewiduje, że proces wyłączania 3G na wszystkich stacjach bazowych w Polsce zakończy się w 2023 r.