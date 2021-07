Nowe urządzenia w ofercie Xiaomi

Na tej samej konferencji Xiaomi pochwaliło się swoimi pięcioma nowymi urządzeniami w ofercie. Informowaliśmy Was o nich już wczoraj, z ich szczegółami możecie zapoznać się we wpisie Piotra – Hulajnoga i beztłuszczowa frytkownica. 5 premier Xiaomi. Oprócz hulajnogi Mi Electric Scooter 3 i frytkownicy Mi Smart Air Fryer 3,5 L są to jeszcze – gamingowy monitor Mi 2K Gaming Monitor, router WiFi 6 Mi Router AX9000 oraz słuchawki z aktywną redukcją szumów Redmi Buds 3 Pro.





























Na konferencji nadal nie podano polskich cen nowych urządzeń, te mają być udostępnione w najbliższym czasie w osobnym komunikacie.

Urządzenia smart home od Xiaomi w ofercie T-Mobile

Swoją pierwszą ofertę konwergentną z prawdziwego zdarzenia w programie „Korzyści dla domu„, T-Mobile zaprezentował na początku maja.

Możemy w niej dobierać usługi mobilne, internetu stacjonarnego czy telewizji, a każda kolejna z nich na naszym koncie dostępna będzie za 20 zł taniej. Do tego dochodzą rabaty na urządzenia, czy to smartfony czy od teraz właśnie urządzenia smart home od Xiaomi.

Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska:

Wspólnie z naszym partnerem, firmą Xiaomi, wkraczamy w nowy wymiar konwergencji, jakiego nie było wcześniej na polskim rynku – taki, w którym użytkownik ma pełną kontrolę nad swoim otoczeniem, i w którym to technologia każdego dnia pracuje dla jego komfortu, wygody i bezpieczeństwa. Niezależnie czy mowa o pracy, zabawie czy codziennych obowiązkach cały dom jest teraz do usług naszych klientów.

T-Mobile podzielił niemal wszystkie dostępne w Xiaomi urządzenia smart home na pięć zestawów. Pierwszy zestaw – „Wygoda” to urządzenia, które mają nam ułatwić prowadzenie domu, a w jego skład wchodzą:

robot sprzątający Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Pro,

inteligentny czajnik elektryczny Xiaomi Mi Smart Kettle Pro,

oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C,

wentylator inteligentny Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite,

gniazdko inteligentne Xiaomi Mi Smart Power Plug (ZigBee),

centralka smart home Xiaomi Mi Smart Home Hub.

Cena zestawu to 2 399 zł, którą można obniżyć w zależności od posiadanej już oferty w T-Mobile o 200 zł do 900 zł.