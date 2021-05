W przypadku oferty głosowej za każdy kolejny numer na koncie płacimy 20 zł mniej – przy taryfach T-Mobile S za 45 zł miesięcznie, T-Mobile M za 55 zł miesięcznie i T-Mobile L za 75 zł miesięcznie. Podobnie jest w ofercie z dostępem do 5G, gdzie wszystkie plany uwzględnione są w ofercie łączonej.

Za dowolny pakiet światłowodów zapłacimy teraz mniej o 15 zł, do tego przez pół roku mamy je za darmo – płacimy więc za każdy z nich przez 18 miesięcy.

Podobnie w przypadku wyboru w to miejsce któryś z pakietów domowego internetu mobilnego lub telewizji – pakiet i 110 kanałów telewizyjnych w IPLA wraz z dekoderem.

Ile dokładnie można zaoszczędzić? Zakładamy tu 3 numery w abonamencie głosowym w taryfie T-Mobile M – pierwszy numer płaci normalną cenę 55 zł miesięcznie, dwa pozostałe po 35 zł, razem 70 zł. Łącznie abonamenty komórkowe wyniosą nas 125 zł. Poza ofertą łączoną – 165 zł. Zaoszczędzone mamy więc na razie 40 zł.

Dobieramy do tego najtańsze światłowody z limitem do 300 Mb/s, które normalnie kosztują 59 zł miesięcznie. W ofercie łączonej zapłacimy za nie 44 zł miesięcznie. Musimy tu jeszcze uwzględnić pół roku za darmo. Tak więc 44 x 18 = 792, czyli 33 zł miesięcznie, co daje nam kolejne 26 zł oszczędności. Razem mamy już 66 zł.

Pozostaje jeszcze telewizja. Pakiet IPLA ze 110 kanałami i dekoderem kosztuje normalnie 55 zł miesięcznie, po rabacie 30 zł. Za całość więc oszczędzamy 81 zł miesięcznie, czyli trzyosobowa rodzina za abonament głosowy, światłowody i telewizję oszczędzi przez cały okres umowy 1 944,00 zł.

Łączenie usług w ofercie konwergentnej Orange

W Orange ciężko będzie wyliczyć oszczędności, bo telewizja sprzedawana jest tylko w pakiecie ze światłowodami. Ale spróbujmy oszacować cały koszt i go porównać.

W przypadku oferty głosowej podobnie jak w T-Mobile za każdy dodatkowy numer płacimy 20 zł mniej. Tak więc w Planie Mobilnym 55 za 55 zł miesięcznie, za trzy numery zapłacimy tyle samo – 125 zł miesięcznie.

Do tego doliczamy światłowody z limitem do 300 Mb/s oraz telewizję ze 113 kanałami za 99,98 zł miesięcznie (91,64 zł, bo 2 miesiące za darmo). Łączny koszt zamknie się tu więc w kwocie 216,64 zł miesięcznie dla trzyosobowej rodziny. W T-Mobile będzie to 188,00 zł miesięcznie. Pamiętajmy jednak, że w T-Mobile jest teraz promocja na światłowody – pół roku za darmo. Po promocji dystans ten się zmniejszy.

Łączenie usług w ofercie konwergentnej Play

W Play oferta głosowa również wygląda tak samo. Plan Play Rodzina M dla trzech numerów będzie nas kosztować 125 zł miesięcznie. Światłowody z limitem do 300 Mb/s kosztują 45 zł – 3 miesiące za darmo, a więc 39,37 zł miesięcznie.

Do tego telewizja z dekoderem za 35 zł miesięcznie, a więc całkowity koszt miesięczny dla trzyosobowej rodziny to – 199,37 zł miesięcznie. W przypadku Play pamiętajmy o 12 miesiącach bez opłat za dostęp do Netfliksa w Planie Standardowym – 43 zł miesięcznie, za rok 516 zł oszczędności.

Łączenie usług w ofercie konwergentnej Plus

Plus jako jedyny z „wielkiej czwórki” w ofercie głosowej obniża koszt każdego kolejnego numeru o połowę. Tak więc w abonamencie za 50 zł miesięcznie, za trzy numery zapłacimy tu tylko 100 zł miesięcznie.

Dobieramy do tego światłowody z limitem do 300 Mb/s (600 Mb/s w promocji do 7 czerwca) w cenie 40 zł miesięcznie w ramach oferty smartDOM (3 miesiące za darmo, więc 35 zł) oraz telewizję kablową IPTV w pakiecie L ze 135 kanałami za 50 zł miesięcznie – tu również jest 10 zł obniżki w ramach oferty konwergentnej smartDOM. Razem daje nam to 185 zł miesięcznie.

Podsumowując – za trzy numery w abonamencie komórkowym, światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s oraz telewizję zapłacimy miesięcznie: w Plusie – 185,00 zł, w T-Mobile – 188,00 zł, w Play – 199,37 zł, a w Orange – 216,64 zł.