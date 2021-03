Szukasz dobrych promocji? Sprawdź Tydzień akcesoriów w x-komie z rabatami do 59%

Tydzień promocji na akcesoria w x-komie

W x-komie wystartował właśnie Tydzień akcesoriów. To oznacza, że w czasie najbliższych 7 dni macie doskonałą okazję do tego, by zgarnąć ułatwiające i umilające życie produkty w obniżonych cenach. Oferta jest szeroka, pula jak zwykle ograniczona, a rabaty naprawdę atrakcyjne, bo sięgające nawet 59%. Poniżej przedsmak tego, co czeka na Was w tej promocji:

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: akcesoria i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 08.03.2021 roku do 14.03.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Poznaj pełną ofertę promocyjną

Raty 0% na desktopy i smartfony

Cały czas dochodzą nowe wydatki i zastanawiacie się skąd wziąć na to pieniądze? Dobrą opcją są nieoprocentowane raty. Szczególnie przydają się one w przypadku drogich sprzętów, bowiem często ciężko pozwolić sobie na tak duży jednorazowy wydatek. Teraz, w ramach promocji przygotowanej przez x-kom, możesz kupić wybrany smartfon lub desktop x-kom i rozłożyć płatność na 3 do nawet 10 rat 0%.

Wśród smartfonów objętych tą promocją znajdziesz m.in.:

Sprawdź wszystkie smartfony, które zakupisz w ratach 0%

Planowałeś zakup desktopa? W ofercie x-komu znajdziesz szeroki wybór x-komowych deskopów. Jeśli nie chcesz czekać, wybierz któryś z desktopów dostępnych od ręki:

Sprawdź wszystkie komputery objęte promocją

Zasady promocji

Zasady promocji nie są skomplikowane. Aby skorzystać z oferty rat 0% przy zakupie smartfonów lub desktopów, należy:

złożyć zamówienie za minimum 300 zł;

wpisać kod: raty-zero;

wybrać sposób dostawy i metodę płatności: „przelew gotówkowy”;

dokończyć składanie zamówienia i czekać na mejla z linkiem do wniosku ratalnego.

Promocja obowiązuje do 9 marca 2021 roku i obejmuje całą ofertę desktopów x-kom.pl oraz smartfonów. Minimalna wartość zamówienia wynosi 300 zł. Zamówienie można zrobić wybierając opcję od 3 do 10 rat. RRSO wynosi 0%. Oferta rat 0% łączy się z innymi promocjami. W przypadku wyboru odbioru osobistego w salonie, odwiedź wybrany salon i z pomocą doradcy złóż wniosek ratalny. Więcej informacji o zakupach na raty znajdziesz tutaj.

Przejdź do oferty rat 0% na smartfony i laptopy x-kom