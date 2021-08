Szukamy uniwersalnego komputera do nauki i grania

Jeśli szukacie nowego komputera dla dziecka, który sprawdzi się zarówno w nauce zdalnej, hybrydowej jak i da się na nim pograć, to dobrze trafiliście. Mamy dla Was bowiem 4 fajne propozycje.

Przyjrzeliśmy się czterem różnym komputerom firmy ASUS. Jeden z nich to typowy "pracowo/szkolny" ultrabook - lekki, wygodny w przenoszeniu, ale przy tym ładny i wydajny. Drugi ma niecodzienny wyginany, dotykowy ekran OLED i obsługuje rysik - można więc na nim rozwijać swoje dodatkowe pasje, takie jak choćby rysowanie. Kolejne dwa to laptopy do grania i choć drzemią w nich naprawdę wydajne podzespoły, to postawione na biurku ucznia sprawdzą się również w zdalnej lub hybrydowej nauce. A są na tyle zgrabne i mobilne, że spokojnie da się je też przenieść lub przewieźć i cieszyć ich możliwościami poza domem. Zaciekawieni? W takim razie zapraszam na film.

Materiał powstał we współpracy z ASUS.