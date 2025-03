Szukaliśmy życia w złym miejscu? To tam jest największa szansa

Naukowcy od dekad próbują ustalić, czy we wszechświecie istnieje życie gdziekolwiek indziej niż na Ziemi. Okazuje się, że ze względu na dotychczasowe przypuszczenia pomijaliśmy bardzo obiecujące obiekty do badań.

Białe karły są końcowym etapem ewolucji gwiazd. Przez bardzo długi czas uważano za niezdolne do podtrzymywania życia na orbitujących wokół nich planetach. Ich dynamicznie zmieniająca się temperatura i niestabilna atmosfera stanowiły poważne przeszkody dla istnienia sprzyjających warunków. Jednak najnowsze badania, prowadzone przez naukowców z Florida Institute of Technology, wskazują na to, że te martwe gwiazdy mogą jednak oferować dogodne warunki do życia.

Życie kryje się w cieniu białych karłów?

Caldon Whyte, doktorant specjalizujący się w naukach kosmicznych, wraz z zespołem badaczy opracował model analizujący możliwość przeprowadzania dwóch kluczowych procesów biologicznych w ekosferze białych karłów: fotosyntezy oraz abiogenezy napędzanej promieniowaniem UV. Ich wyniki wskazują, że planety orbitujące wokół białych karłów mogą otrzymywać wystarczającą ilość energii, by te procesy mogły zachodzić jednocześnie. To kluczowe odkrycie może znacząco wpłynąć na przyszłe badania nad poszukiwaniem życia w kosmosie.

Wokół gwiazd, takich jak Słońce, istnieją stabilne ekosfery, czyli obszary, w których może występować woda w stanie ciekłym. Jednak białe karły, ponieważ stopniowo się ochładzają, powodują ciągłe jej zawężenie. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy mimo tego planeta znajdująca się w tej strefie mogłaby utrzymać sprzyjające warunki przez maksymalny szacowany okres siedmiu miliardów lat. Wyniki symulacji komputerowych pokazały, że jest to możliwe, co otwiera nowe perspektywy dla poszukiwań życia pozaziemskiego.