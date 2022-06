Te dane odsłaniają smutny obraz sklepów internetowych w Polsce

O szczegółach dyrektywy Omnibus możecie przeczytać w podlinkowanym wpisie. W dużym skrócie oznacza ona koniec z fikcyjnymi promocjami, czyli sztucznym zawyżaniu cen przed promocjami - na przykład przed Black Friday oraz publikacji fałszywych opinii o produktach sprzedawanych przez sklepy internetowe.

Przy okazji tych zmian w prawie, agencja ARC Rynek i Opinie opublikowała wyniki swojego badania przeprowadzonego wśród internatów, które pokazuje jak dotychczasowe praktyki sklepów internetowych zmieniły ich postrzeganie przez kupujących w sieci.

Wśród badanej grupy znalazło się 78% osób, które przyznały, że w ciągu ostatnich 30 dni kupiło coś przez internet. Największą tu grupę stanowią osoby w wieku od 35 do 44 lat – 86%, z wyższym wykształceniem - 83%, zamieszkałych w dużych miastach – od 200 do 499 tysięcy mieszkańców – 83%.

W czasie swoich zakupów w sieci prawie 60% kupujących nie spotkało się z żadnymi problemami, co piąty z nic wskazywał problem dotyczący zakupionego produktu, nieco mniej osób napotkało je przy płatności. Po 6% wskazań dotyczyło problemów z dostawą i zwrotem lub wymianą produktu.

W temacie tego wpisu, powyższe dane odsłaniają obraz sklepów w Polsce w oczach internautów, na który te sklepy zapracowały sobie w ostatnich latach. Aż 80% internautów jest już świadomych udawanych promocji - a więc sztucznego zawyżania cen bezpośrednio przed wprowadzeniem promocji, 64% wie o zleceniach zamieszczania pozytywnych opinii - w głównej mierze chodzi tu o opinie/rekomendacje sprzedawanych produktów pochodzących od osób, które nigdy z nich nie korzystały. Równie sporo osób wie o usuwaniu negatywnych opinii.

dr nauk ekonomicznych Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia:

Nasze badania pokazały, że nowe regulacje unijne, które nie są przesadnie rozbudowane i dotyczą głównie sfery promocji, są trafione, bo konsumenci dostrzegają problemy, które reguluje nowa ustawa. Z naszego badania wynika, że respondenci najczęściej skarżą się na sztuczne obniżki. Drugi ważny obszar to obszar opinii. Nasze inne badania pokazują, że właśnie opinie innych osób są ważne przy podejmowaniu decyzji zakupowych, dlatego ważne jest, żeby konsumenci mogli na nich polegać. Opinie pisane na zamówienie, zgodnie z polityką firmy czy też usuwanie opinii negatywnych wprowadzają konsumentów w błąd. Nowe przepisy mają chronić przed manipulacją.

Według nowych przepisów takie naruszenia sklepów internetowych będą groziły wysokimi grzywnami. W przypadku sztucznych promocji kara może wynieść 10% rocznych obrotów, a w przypadku zamieszczania fałszywych i niesprawdzonych opinii oraz usuwanie lub ukrywanie negatywnych opinii (również zniechęcanie do ich zamieszczania ) - 40 tys. zł.

Czy to będą skuteczne przepisy, które zniechęcą sprzedawców do takich praktyk? Zapytaliśmy o to rzecznika prasowego największej platformy sprzedażowej w Polsce:

Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro:

Nasz mechanizm automatycznie sprawdza najniższą cenę z danej oferty z ostatnich 30 dni i tylko taka cena może wyświetlić się na tej ofercie jako przekreślona.

Do 10 maja tego roku, sprzedawcy na Allegro mogli samodzielnie wpisywać cenę, która miała być przekreślona w dniu promocji, czyli w zasadzie mogła to być dowolna cena. Od teraz będzie działał tu automat, tak więc jeśli w czasie tych 30 dni przed promocją zaniżą cenę, by ją podwyższyć bezpośrednio przed i tak przekreślona będzie ta najniższa.

Nie widzę więc tu już możliwości opłacalnych dla nich nadużyć w tym zakresie, chyba że sprzedawcy decydowaliby się na podwyższenie cen na 30 dni przed promocją i utrzymywanie ich przez cały miesiąc.

Dany sprzedawca może oczywiście wystawić dwie ceny tych samych produktów, jeden w normalnej cenie, drugi w zawyżonej. Wówczas w dniu promocji ten pierwszy produkt ukryje, a drugi pojawi się w obniżonej cenie - z przekreśloną zawyżoną.

Strefę Okazji znajdziesz na głównej stronie Allegro oraz na jej specjalnej stronie. Jest to dział atrakcyjnych ofert, które przeszły naszą weryfikację i mają specjalne oznaczenia na listach. Niektóre z nich wyświetlamy z przekreśloną ceną.

Jednak to już będzie w mojej ocenie działanie podchodzące pod naruszenie nowych przepisów, a poza tym Allegro nie przepuści do Strefy Okazji oferty z zawyżoną ceną, skoro podczas weryfikacji stwierdzi ten sam produkt u tego samego sprzedawcy w niższej cenie.

