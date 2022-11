Jakiś czas temu zapisałem się do testów nowego edytora tekstu LEX, który wykorzystuje SI, jako inteligentnego pomocnika do generowania pomysłów na stworzenie treści. Brzmi to bardzo enigmatycznie, sam podchodziłem do tego dość sceptycznie zwłaszcza, iż podejrzewałem, że nie będzie to działać w języku polskim. Jednak po pierwszych testach jestem pozytywnie zaskoczony.

Edytor tekstu LEX wykorzystuje model języka GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3).

Model ten jest uczeniem maszynowym, który może się uczyć z bardzo dużych zbiorów danych, na podstawie których może wygenerować tekst podobny do tekstu napisanego przez człowieka.

Powyższy akapit, to nie moje dzieło - po napisaniu zdania: Edytor tekstu LEX wykorzystuje model języka GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), wprowadziłem tuż za nim symbol trzech plusów i oddałem pałeczkę SI, która wprowadziła go za mnie w tekście, wyjaśniając jak działa ten model.

Co na dziś potrafi to narzędzie? Na pewno nie napisze za nas całego tekstu, ale pomoże w wielu kwestiach, bez potrzeby sięgania po dodatkowe informacje, które zwykle poszukujemy w sieci. Dla przykładu, piszemy artykuł o iPhone 13 i chcemy dodać informacje o jego wymiarach:

natychmiast po wprowadzeniu tych słów wyskakuje nam wyjaśnienie, że iPhone 13 jeszcze się nie ukazał, a więc nie wiemy jakie będzie miał wymiary.

Tu moje wyjaśnienie od razu, iż na razie w swojej bazie danych edytor ten ma informacje, które pojawiły się do 2021 roku. Spróbujmy więc poznać wymiary iPhone 12:

Okazuje się, że iPhone 12 ma wymiary 146.7x71.5x7.4 mm, a więc jest nieco większy od poprzedniego modelu.

A jaki procesor ma iPhone 12?

iPhone 12 ma procesor A14 Bionic, który jest najpotężniejszym procesorem na rynku.

Dlaczego LEX nie napisze za nas całego tekstu? Sprawdźmy to na przykładzie wierszy. Analiza wiersza Oda do młodości Adama Mickiewicza:

Oda do młodości to wiersz, który napisał Adam Mickiewicz. Wiersz ten jest bardzo poruszający i skłania do refleksji nad życiem. Wiersz jest napisany wierszem Sonetem, który ma czternaście wersów. Wspomina, że życie to szansa, którą trzeba wykorzystać. Mickiewicz pisze o młodości, jako o czasie, który jest bardzo ważny w życiu człowieka. Jest to czas, kiedy można więcej osiągnąć, a życie jest pełne nadziei. Mickiewicz porusza wiele tematów w tym wierszu. Pisze o miłości, przyjaźni, rodzinie, życiu. Wszystkie te problemy są aktualne do dziś.

Nie do końca się to udało, spytajmy więc w czym leży problem? Czy LEX działa dobrze w języku polskim?

Jak do tej pory działa dobrze, ale jest jeszcze wiele do poprawy.

Dlaczego?

Dlatego, że jest jeszcze bardzo mało danych w języku polskim, na których model może się uczyć. Jest to jednak dobra wiadomość, ponieważ oznacza to, że w przyszłości model będzie coraz lepszy.

Jakie problemy ma LEX w języku polskim? (Nie wspominam w samym pytaniu nic o wierszach, więc wziął pod uwagę przy odpowiedzi mój poprzedni akapit)

Jak już wcześniej wspomniano, jest to język, który jest bardzo mało znany wśród użytkowników LEX. W związku z tym, model może mieć problemy z rozpoznawaniem wszystkich słów. W przypadku wierszy, jest to problem, ponieważ wiersze często mają bardzo enigmatyczne znaczenie i mogą być trudne do zrozumienia.

Tak więc na dziś wykorzystanie AI w pisaniu w języku polskim natrafia na podobne problemy, co w przypadku internetowych tłumaczy, które przynajmniej jeszcze jakiś czas temu nie rozumiały kontekstu i budowy zdań w języku polskim (jest już coraz lepiej z tym, zwłaszcza w przypadku DeepL).

Może nam zatem służyć, jako zastępstwo dla Google czy Wikipedia, bez potrzeby sięgania bezpośrednio po te narzędzia, ale nie zastąpi nas w zupełności do pisania artykułów zwłaszcza, że AI nie przejmuje się - przynajmniej na razie, plagiatem w sugerowanych treściach. Więc i tak do nas należy później ich weryfikacja, jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z nich oraz odpowiednie ich oznaczenie.

Dobrze sobie radzi za to jako źródło przepisów, sprawdziłem jak poradzi sobie z bigosem, i nie jest to tradycyjny przepis, bo nie wiem co tu robią płatki owsiane czy suszone pomidory, ale nie jest źle:

Lista zakupów potrzebnych do zrobienia bigosu:

kapusta: 2 kg

mięso wołowe: 500 g

kiełbasa: 500 g

płatki owsiane: 100 g

masło: 100 g

cebula: 1 szt.

czosnek: 3 ząbki

suszone pomidory: 100 g

Jak zrobić bigos z tych składników?

Najpierw należy ugotować mięso wołowe i kiełbasę, a następnie odcedzić tłuszcz. Następnie obrać i pokroić w kostkę cebulę oraz czosnek. Rozgrzać masło w garnku i dodać kapustę, płatki owsiane i suszone pomidory. całość mieszając. Całość gotujemy na małym ogniu pod przykryciem przez około 2 godziny. Po tym czasie bigos jest gotowy do podania.

Jak z kolei radzi sobie z matematyką? Przy zadaniach tekstowych odpowiadał błyskawicznie, dla przykładu zadałem wprawdzie gotowe pytanie ze strony matfiz24.pl, ale odpowiedź na nie udzielone zostało na tej stronie w formie graficznej:

W drużynie składającej się z 20 chłopców, dwóch jest bramkarzami. Jaki procent drużyny stanowią bramkarze?

10%

Utrudnijmy zadanie, i zamieszajmy trochę w tym zadaniu:

W drużynie składającej się z 20 chłopców, dwóch jest bramkarzami. Jaki procent drużyny stanowią bramkarki?

brak odpowiedzi

W drużynie składającej się z 20 dziewczyn, dwie są bramkarkami. Jaki procent drużyny stanowią bramkarki?

10%

Tak więc można powiedzieć, że nie są to gotowe odpowiedzi z sieci, przy odpowiedzi dokładnie brany jest pod uwagę kontekst zadania.

Na dziś edytor tekstu LEX działa w przeglądarce, bez problemu skorzystacie z niego również na urządzeniach mobilnych. LEX ma wsparcie do formatowania Markdown, ale też możemy do tego wykorzystać wbudowane narzędzie do podstawowego formatowania tekstu. Ciekawą opcją jest współdzielenie tworzonych tekstów ze znajomymi czy współpracownikami, wystarczy im udostępnić link do naszego tekstu.

Po tych krótkich testach tego edytora tekstu LEX muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Wprawdzie wiele jest tu jeszcze do poprawy, przynajmniej w kontekście naszego języka, no i aktualności bazy danych (na razie 2021 rok). Jednak biorąc pod uwagę, że narzędzie to uczy się podczas korzystania z niego, można przypuszczać, że już niedługo możemy spodziewać się dużo bardziej dopracowanych funkcji, no i umięjętności.

Jeśli chcecie sami przetestować LEX, możecie to zrobić na tej stronie po zalogowaniu się na konto Google.

Wszystkie cytaty w artykule, to teksty 1:1 napisane przez SI wbudowaną w edytor LEX, bez żadnej mojej korekty.

Stock Image from Depositphotos.