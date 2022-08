Wyciągaj zakurzone fotografie z szuflady. AI przywróci im dawny blask

Jeśli posiadasz stare zdjęcia, które po latach znajdują się w opłakanym stanie, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Sztuczna inteligencja pomoże je zregenerować.

Oprogramowanie do tworzenia/obróbki grafik wspierane sztuczną inteligencją przeżywa ostatnio swój mały moment sławy. Jeszcze niedawno cały Internet oszalał na punkcie DALL-E, czyli generatora obrazów na podstawie wpisanej frazy, który oprócz tworzenia śmiesznych wizualizacji Batmana zombie ujeżdżającego jednorożca potrafi też tworzyć imponujące dzieła w stylu ekspresjonistycznych malarzy. Po chwili zabawy ciężko jednak znaleźć dla narzędzia praktyczne zastosowanie, a przecież AI stać na wiele więcej. Dlatego też inżynierowie z Tencent postanowili wykorzystać zdolności SI do sprawnego przetwarzania obrazów, tworząc GFP-GAN. Bota, który przywróci stare zdjęcia do czasów świetności.

Nowe życie starych zdjęć

Rekonstrukcja zdjęć nadgryzionych zębem czasu może być problematyczna. Z biegiem lat fotografie blakną, ulegają przetarciom i licznym ubytkom, które co prawda nadają im wyjątkowego charakteru, ale wpływają też niekorzystnie na ich czytelność. Istnieją profesjonalne studia digital art, zajmujące się renowacją starych zdjęć, jednak wiąże się to z niemałymi kosztami zwłaszcza w przypadku większej ilości materiału. Możesz także próbować swoich sił samodzielnie przy pomocy Photoshopa, ale ta metoda wymaga wiedzy i poświęconego czasu.

Likwidowanie ubytków i łatanie dziur bez posiadania wiedzy o programach graficznych może skończyć się jedynie frustracją i zmarnowanymi godzinami. I tu z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja, która nie dość, że zrobi to w błyskawicznym tempie, to na dodatek całkowicie za darmo.

AI przeanalizuje zdjęcie i domyśli się jak powinno wyglądać przed zniszczeniem

GFP-GAN, czyli Generative Facial Prior-Generative Adversarial Network, to bezpłatne narzędzie opracowane przez Tencent – chińskiego giganta technologicznego, posiadającego znaczne udziały w Riot Games czy Epic Games. Zanim zaczniemy obawiać się o kwestie prywatności, przyjrzyjmy się najpierw temu, co GFP-GAN ma do zaoferowania.

Źródło: PetaPixel

Narzędzie do odświeżania starych fotografii bazuje na NVIDIA StyleGAN-2, czyli oprogramowaniu, stworzonym do generowania grafik na podstawie puli niezliczonych obrazów. Bot w pierwszej fazie analizuje kluczowe elementy fotografii, takie jak rysy twarzy, a następnie drugi model AI w kilka sekund uzupełnia fotografie o brakujące elementy na zasadzie „domysłów”, w jaki sposób powinna ona wyglądać według sztucznej inteligencji.

Źródło: PetaPixel

Oczywiście do ideału wiele brakuje, ale efekty w niektórych przypadkach są naprawdę imponujące. Trzeba mieć na uwadze fakt, że narzędzie służy do zachowania tożsamości zdjęcia – nie liczmy więc zatem na magię. Badacze z Tencent zaznaczają, że może dojść do delikatnych zniekształceń i zaniżenia rozdzielczości, bowiem narzędzie dalej jest na etapie rozwojowym, a SI nie zawsze jest w stanie idealnie wyobrazić sobie, jak dana osoba wyglądała w rzeczywistości, zwłaszcza w przypadku bardzo zniszczonych materiałów.

Nie zmienia to jednak faktu, że GFP-GAN może pomóc w przygotowaniu wzruszającej niespodzianki dla rodziców lub dziadków, którzy na pewno posiadają gdzieś pudło pełne zakurzonych zdjęć z dawnych lat. Choć warto zaznaczyć, że do wydrukowania na nowo całego albumu możliwości oprogramowania mogą być niewystarczające. Jeśli chcecie własnoręcznie sprawdzić, jak narzędzie spisuje się w praktyce, to odsyłam pod ten adres. Twórcy udostępnili wersję demonstracyjną zupełnie za darmo, podobnie jak kod źródłowy, aby każdy zainteresowany mógł zastosować technologię w swoich projektach.

Stock image from Depositphotos