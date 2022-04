Upadnie czy odniesie sukces? Zapytaj AI o losy swojej firmy

Sztuczna inteligencja jest zdolna do tworzenia niesamowitych rzeczy. Z projektu na projekt jej umiejętności i stopień zaawansowania rosną, sprawiając, że ten potencjał dostrzegany jest w coraz szerszym spectrum profesji. Znajduje zastosowanie w modelowaniu 3D, programowaniu autonomicznych samochodów i jest nawet w stanie pomóc w ludzkiej autorefleksji. Badacze nieustannie pracują nad rozwijaniem przydatności algorytmów AI. Najnowszej badania nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w gospodarce pokazują, że jest ona w stanie przewidywać rynkowe możliwości startupów przy wykorzystaniu publicznych danych z Internetu.

Uczenie przez wzmacnianie przyszłością biznesu

Przed założeniem działalności należy wziąć pod uwagę wiele czynników, stanowiących o potencjalnym sukcesie (lub porażce) planowanego biznesu. A co gdyby sztuczna inteligencja mogła to zrobić za nas? Zespół naukowców z Politechniki Federalnej w Zurychu stworzył system do przewidywania sukcesu startupu. Badawcze wykorzystali otwarte narzędzie Salesforce’s AI Economist, które pozwala na ulepszenie projektowania ekonomicznego w celu osiągnięcia lepszej produktywności. Na początku zbadano działalność dwustronnych rynków, w których funkcjonują takie pomioty jak Amazon, Uber czy DoorDash. Naukowcy wyszkolili system tak, aby rozumiał interakcje między platformami a konsumentami. Aby tego dokonać, użyli „uczenia przez wzmacnianie”. Jest to jeden z trzech nurtów uczenia maszynowego, którego celem jest interakcja ze środowiskiem za pomocą zebranych przez nią informacji. Przy jego pomocy naukowcy doszli do wniosku, że platforma zaprojektowana na maksymalizację przychodów ma tendencje do podnoszenia opłat od kupujących i sprzedających i osiągania większych zysków podczas tzw. szoków ekonomicznych, kosztem dobrobytu społecznego. Jeśli wytyczne platformy co do opłat są stałe, to podejście algorytmu do maksymalizacji przychodów pokrywa się z dobrobytem całej gospodarki.

Źródło: TestCrunch

Choć te odkrycia nie są rewolucyjne, to mogą stanowić podstawę do analizy gospodarczej dla początkujących biznesmenów. Uczenie przez wzmacnianie pomaga chociażby optymalizować ceny uwzględniając zmiany środowiskowe i wspomagać podejmowanie strategicznych decyzji. Jakie ma to znaczenie dla startupów?

AI przeanalizuje, czy Twój startup ma sens

Czy sztuczna inteligencja jest w stanie przewidzieć sukces startupu? Programiści z francuskiego Skopai twierdzą, że tak. Firma zajmuje się wspomaganiem działalności podmiotów gospodarczych przy użyciu AI. Uważają, że przy użyciu powyższych narzędzi ze wsparciem danych pochodzących z mediów społecznościowych, stron internetowych czy rejestrów firm mogą uzyskać prognozy porównywalne z tymi, które uzyskiwane są przy wykorzystaniu ustrukturyzowanych danych z prywatnych baz. Sztuczna inteligencja analizuje dane takie jak kraj pochodzenia startupu, czas prowadzenia działalności, liczbę pracowników czy statystki na platformach społecznościowych.

Zakres wytycznych jest oczywiście znacznie szerszy i bardziej skomplikowany, zainteresowani znajdą pełną metodologię w tym miejscu. Wykorzystując te dane, algorytm jest w stanie przewidzieć, czy dany startup jest atrakcyjny dla inwestorów oraz przekazać istotne wskazówki o sektorach, które wymagają większego nakładu pracy.

W przyszłości większość inwestorów będzie korzystać z pomocy AI

Inwestowanie w oparciu o sztuczną inteligencję nie jest nowością, a trend ten zyskuje na popularności. Szacuje się, że do końca 2025 roku aż 75% wirtualnych inwestorów będzie wykorzystywać algorytmy AI do podejmowania decyzji inwestycyjnych i przyspieszenia analizy potencjalnych podmiotów. Niektórzy naukowcy uważają jednak, że technologia ta może nieść ze sobą pewne zagrożenia. W 2020 roku Harvard Business Review przyznał, że sztuczna inteligencja jest skuteczniejsza niż początkujący inwestorzy, jednak jej decyzje prowadzą do umacniania uprzedzeń i stereotypów. Podczas wyboru przedsiębiorców AI stawiało bowiem głównie na białych mężczyzn, co w prawdzie dobrze odzwierciedla stan rzeczywisty, jednak nie spodobało się to niektórym środowiskom.

Źródło: Depostiphotos

Choć scenariusz, w którym sztuczna inteligencja przejmuje władzę nad ludzkością możemy włożyć między bajki, to musimy pogodzić się z faktem, że AI z roku na rok będzie w stanie zastępować kolejne ludzkie stanowiska, przerastając specjalistów różnych dziedzin po względem wydajności i wszechstronności. Zanim jednak zaczniemy zbijać w pracy piątkę z humanoidalnym droidem, boty wykorzystujące AI będą musiały bez żadnych wątpliwości przejść przez najtrudniejszy z testów.

