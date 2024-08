Sztuczna inteligencja to nie tylko zaawansowane chatboty, czy generatory grafik na podstawie opisu. AI może skutecznie wspomóc naukowców w opracowywaniu nowoczesnych metod diagnostycznych i tym samym uratować wiele żyć.

W ciągu ostatnich lat nastąpił dynamiczny rozwój technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Wystarczy przypomnieć sobie, chociażby wygenerowany przez Stable Diffusion filmik Willa Smitha jedzącego spaghetti i porównać go z wynikami prezentowanymi przez Sorę, silnik opracowany przez OpenAI. A przecież różnica między nimi wynosi zaledwie rok.

Podobnie jest w przypadku ChatGPT, zaprezentowanego w listopadzie 2022 roku. Początkowo wzbudził spore zainteresowanie internautów, jednak szybko okazało się, że w ówczesnej formie daleko mu do ideału. AI potrafiło gubić wątek, pisało wypracowania na poziomie dziecka z podstawówki oraz miało problem z nieco bardziej złożonymi zagadkami logicznymi. Tymczasem niedawno zaprezentowana wersja 4o jest już w stanie wyłapać żart lub ironię na podstawie modulacji głosu rozmówcy.

Nadal mówimy tu jednak o komercyjnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, a przecież jej funkcjonalność jest o wiele szersza. Szczególnie że jej potencjał płynący z analizy, oceny i porównania wzorów wykracza poza możliwości ludzkie. Naukowcy już teraz trenują modele pod kątem wczesnego wykrywania objawów zdrowotnych. Warto się jednak zastanowić nad tym, w jaki sposób można ją wykorzystać w nowoczesnej medycynie.

Wczesne wykrywanie demencji i analiza języka

Wykorzystaniem sztucznej inteligencji w medycynie zainteresowałem się pod koniec zeszłego roku, gdy dowiedziałem się o wykorzystaniu modelu z uczeniem maszynowym w celu analizowania zdjęć języka. Metoda stara jak świat, którą stosowali medycy i znachorzy już tysiące lat temu, zyskała teraz nową młodość dzięki eksperymentowi inżynierów z Middle Technical University (MTU) w Bagdadzie oraz University of South Australia. Okazało się, że po zrobieniu zdjęć języków 50 pacjentów z cukrzycą i porównaniu ich bazą 9000 innych sztuczna inteligencja była w stanie poprawnie zdiagnozować 94% przypadków.

Analiza zdjęć języków brzmi ciekawie, jednak warto zastanowić się, po co w ogóle angażować sztuczną inteligencję w medycynę. Przede wszystkim w przyszłości takie eksperymenty, jak wcześniej opisany mogą odciążyć lekarzy w kwestii stawiania diagnozy, a to z kolei może być lekiem na niewydolność szpitali i braki w personelu. Ponadto wykorzystanie AI może doprowadzić do znaczącego obniżenia kosztów diagnostyki w niektórych przypadkach. Należy podkreślić, że obrazowanie ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia w większości specjalności medycznych. Na przykład pojedyncze badanie ultrasonograficzne serca daje około 3000 obrazów, a kardiolodzy mają ograniczony czas na ich interpretację w kontekście wielu innych danych diagnostycznych. Oczywiście, poprawne wdrożenie AI będzie wymagało równoczesnej analizy wielu czynników, jednak i takie badania już się pojawiają.

Jak się okazuje, sztuczna inteligencja może być pomocna także w przypadku objawów związanych z mózgiem. Ostatnio w czasopiśmie Brain Communications zostało opublikowane badanie przeprowadzone przez naukowców z Mayo Clinic Neurology AI Program, pokazujące, jak wykorzystanie sztucznej inteligencji może przyspieszyć analizę danych zebranych w trakcie EEG oraz zwrócić uwagę lekarzy na subtelne różnice między możliwymi przyczynami występowania demencji. Aby wyszkolić sztuczną inteligencję, naukowcy zebrali dane ponad 11 tysięcy pacjentów, którzy w ciągu ostatniej dekady wzięli udział w badaniu EEG w klinice Mayo. Badacze wykorzystali uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, aby uprościć złożone wzorce fal mózgowych do sześciu konkretnych cech, ucząc model automatycznego odrzucania pewnych elementów w celu skupienia się na cechach charakterystycznych dla problemów poznawczych, takich jak choroba Alzheimera. Dzięki temu udało się nie tylko lepsze rozpoznanie przyczyn demencji, ale także wykryć jej wczesne objawy.

Wnioski z tego można wyciągnąć bardzo proste. W nadchodzących latach sztuczna inteligencja będzie pomagać lekarzom w podejmowaniu lepszych decyzji klinicznych we wszystkich obszarach medycznych.

Grafika: Depositphotos.com