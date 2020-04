Sztuczna inteligencja: jak firma może ją wykorzystać w mediach społecznościowych?

Sztuczna inteligencja: światowa rewolucja

Sztuczna inteligencja jest tematem ciągle zyskującym na popularności i mającym coraz większy wpływ na nasze życie każdego dnia. Często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy i dzieje się to coraz częściej niezależnie od tego, czy sobie tego życzymy, czy nie. Coraz więcej firm spogląda przychylnym okiem na technologie oferowane przez AI w dziedzinie marketingu, kontaktu z klientem, doboru reklam, zarządzania marką czy też podglądania poczynań konkurencji.

Do tej pory głównymi zastosowaniami AI (Artificial intelligence – sztuczna inteligencja) były:

Sterowanie skomplikowanymi procesami przemysłowymi

Systemy eksperckie, które wykorzystują bazę wiedzy (danych) i mechanizmy wnioskowania, do pomocy w podejmowaniu przez ludzi skomplikowanych decyzji w wielu dziedzinach.

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na inny, szczególnie nadające się do tekstów technicznych i dokumentacji.

Tworzenie „inteligentnych” przeciwników w grach komputerowych, których zachowanie jest niełatwe do przewidzenia.

Rozpoznawanie obrazów, nie tylko naszych twarzy, ale mające ogromne zastosowanie na przykład w medycynie.

Rozpoznawanie mowy, a nawet rozmówców, powszechnie dziś już wykorzystywane komercyjnie.

Rozpoznawanie pisma i przetwarzanie go na postać cyfrową.

Systemy finansowe, oceniające na przykład zdolność kredytową czy też prognozujące zmiany na rynkach.

A to tylko kilka wybranych przykładów, gdzie już dziś w szerokim zakresie uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja w znacznym stopniu ułatwiają i wspomagają nasze codzienne funkcjonowanie.

Rozwiązania, które AI oferuje, są już dziś wykorzystywane przez kilka międzynarodowych firm jak Microsoft, Amazon czy Facebook. Liczba użytkowników social mediów w skali globalnej jest już szacowana na ponad 3 miliardy osób i będzie dalej wzrastać. Generują oni dziennie eksabajty danych, które algorytmy sztucznej inteligencji pomagają przetworzyć, i wyciągnąć z tego ogromnego stogu siana jakieś wartościowe igły informacji.

Przyjrzyjmy się zatem kilku przykładom, jak firmy mogą w obszarze mediów społecznościowych wspomóc się rozwiązaniami oferowanymi dziś przez AI.

Sztuczna inteligencja, a automatyzacja social mediów

Stworzenie treści dla serwisów społecznościowych wymaga wiele czasu i wysiłku, którego pracownicy firmy mogliby lepiej spożytkować. Czasu wymaga zarówno tworzenie treści, jak i jej opublikowanie oraz późniejsze monitorowanie. Potrzebne jest również zaangażowanie obserwujących profil społecznościowy ludzi, przeanalizowanie danych, zarządzanie reklamami i tworzenie raportów.

Sztuczna inteligencja może pomóc zaoszczędzić cenny czas w każdym z tych obszarów. Może na przykład określić trendy w danej branży lub zarekomendować treści do opublikowania online. Wspomoże również w zarządzaniu projektami i analizie danych.

AI pomaga również w streszczaniu długich tekstów, dzięki czemu możliwa jest publikacja kolejnych postów o odpowiedniej treści w odpowiednim czasie, co przekłada się na zwiększenie zasięgu firmy w mediach społecznościowych. Jest też pomocne w zbieraniu i konsolidacji danych z różnych źródeł, dając wgląd w zainteresowania, zachowania, dane demograficzne oraz pokrewieństwo klientów.

Informacje te mogą być potem użyte do stworzenia treści w mediach społecznościowych, które najlepiej będą przemawiać do klientów firmy. Sztuczna inteligencja wspomoże także proces raportowania dzięki integracji z systemem mailowym oraz CRM (customer relationship management – zarządzanie relacjami z klientami).

Ciągła obecność

Media społecznościowe zmieniły sposób, w jaki społeczeństwo się ze sobą komunikuje. Dzisiejsze młode pokolenie nie wyobraża już sobie świata bez social mediów. Zapewnienie ludziom wyjątkowych doświadczeń może zamienić potencjalnych klientów, w lojalnych klientów.

Aby sprostać wymaganiom klientów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, odpowiadać na ich pytania i potrzeby możesz włączyć do swoich mediów społecznościowych opartego na sztucznej inteligencji chatbota – inteligentnego asystenta, który będzie rozumiał zadawane przez ludzi pytania. Będzie też w stanie samodzielnie udzielić na nie odpowiedzi, ułatwiając kontakt klienta z biurem obsługi.

Taki chatbot będzie dostępny dla klientów cały czas, przez co nie będą musieli oni oczekiwać godzinami na odpowiedź, gdyż jak pokazuje raport firmy Conversocial, największa część klientów oczekiwałaby odpowiedzi z biura obsługi poniżej 30 minut.

Reklama skrojona na miarę

Sztuczna inteligencja może pomóc również, w analizie i dostosowaniu reklam serwowanych klientom do ich preferencji. Rozpoznawanie obrazów może posłużyć na przykład do analizy zdjęć klientów na portalach społecznościowych i określeniu, jakich markowych produktów używają i co lubią, od samochodów, ubrań i kosmetyków po sprzęt RTV, AGD i gadżety elektroniczne. Rozpoznawanie obrazów pomoże również w określeniu grupy docelowej, a może nawet odkryć nowe sposoby korzystania z produktu przez klientów.

Dostosowując reklamy do odbiorców w mediach społecznościowych, można zwiększyć szanse na sprzedaż. Można również wykorzystać te dane zarówno w tak zwanej sprzedaży krzyżowej (cross selling), gdzie oferuje się klientowi oprócz głównego produktu również usługi i produkty pomocnicze, jak i w strategii up selling polegającej na zaproponowaniu klientowi produkty o lepszych parametrach czy też możliwościach, ale dostępnego w wyższej cenie.

Zobacz również: Tak polskie firmy odmieniają biznes z naprawdę innowacyjnymi pomysłami

Podejście klientów

Dzięki sztucznej inteligencji możesz również dowiedzieć się, co klienci piszą w mediach społecznościowych o firmie czy też jej marce. Analiza sentymentu pomaga w ocenie odczuć klientów w stosunku do przekazu medialnego firmy, a także ich stosunku do produktu.

Zapewnia również kontekst, dzięki któremu wiesz, jak najlepiej reagować i ulepszać swoje produkty i usługi. Zrozumienie reakcji klientów pomaga również w planowaniu przyszłych treści wpisów i kampanii reklamowych.

Większość oprogramowania do analizy mediów społecznościowych posiada filtry oparte o sentyment, które pomagają zrozumieć czy klienci wypowiadają się pozytywnie, czy też negatywnie na temat marki w social mediach. Dzięki temu możesz zareagować na ich opinie, zanim przerodzą się w kryzys wizerunkowy.

Konkurencja nie śpi

Musisz analizować i przeglądać mnóstwo danych na temat swojej konkurencji, czasami z wielu kanałów informacji. Katalogowanie tych danych i ich analiza, by odnaleźć kluczowe wzorce i spostrzeżenia, mogą pochłaniać bardzo dużo czasu. Tym samym pozostawiając firmę niejako z tyłu za konkurencją, gdyż dane, na które będziesz patrzył, mogą być może już nieaktualne.

AI będzie w stanie przechwycić wszystkie dane konkurencji z platform społecznościowych, które następnie przetworzy i skataloguje, by była możliwa ich dalsza analiza i wykrycie na przykład nowych trendów w branży. Dane będą dostępne w czasie rzeczywistym i pomogą nadążyć za konkurencją.

Zobacz również: Sztuczna inteligencja przewiduje pogodę, gra w pokera i trolluje ludzi. A to dopiero początek!

Podsumowując

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w mediach społecznościowych zyskuje coraz większą popularność. Zaczyna być ona coraz częściej brana pod uwagę przy budowaniu nowoczesnych strategi biznesowych. Może to stanowić kolejną rewolucję i całkowicie zmienić sposób, w jaki będziemy korzystać z social mediów.

Narzędzia marketingowe wykorzystujące sztuczną inteligencję są niczym prognostycy pogody. Ich zdolności przewidywania mogą dodać firmie prawdziwych super mocy w dziedzinie wykrywania nowych trendów, analizie danych rynkowych i zachowań klientów. Wspomogą również w dopasowaniu reklam do ciągle zmieniającego się krajobrazu biznesowego. Dzięki nim można zawsze trzymać rękę na pulsie, a zaoszczędzony czas zainwestować w rozwój firmy.

Źródło: hackernoon.com