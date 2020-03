Sztuczna inteligencja przewiduje pogodę, gra w pokera i trolluje ludzi. A to dopiero początek!

SI wygrała partyjkę z mistrzami GO oraz Pokera

Sztuczna inteligencja ma coraz to bogatszą bazę osiągnięć w grach, jednak przełom nastąpił w 2015 oraz 2016 roku. To wtedy Fan Hui oraz Lee Sedol, jedni z najlepszych graczy Go, przegrali z AlphaGo, programem opracowanym przez firmę DeepMind.Mecz z Lee Sedolem zakończył się wynikiem 5:0 dla AlphaGo. Kolejny oponent okazał się trudniejszy, jednak i to nie wystarczyło. Mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla AlphaGo. Biorąc to pod uwagę, czasopismo Science wybrało SI od DeepMind jako jeden z przełomów 2016 roku.

W 2017 roku, Libratus – sztuczna inteligencja stworzona na Uniwersytecie Carnegie Mellona w Pittsburghu – rozegrał 20-dniowy maraton Pokera, w którym pokonał czterech profesjonalnych graczy. Wydarzenie to nazwano „Brains Vs. AI: Upping the Ante”, co w wolnym tłumaczeniu można przełożyć na „Umysł kontra SI: Podnosząc stawkę”.