Tak polskie firmy odmieniają biznes z naprawdę innowacyjnymi pomysłami

Technologie, które zmieniają korporacje

Sektor nowych technologii otwiera zupełnie nowe możliwości przed wszystkimi firmami. Z jednej strony mamy ogromne korporacje, które z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań mogą poprawić swoje wyniki finansowe, zoptymalizować procesy czy je zautomatyzować. Z drugiej z kolei jest to ogromna szansa przed nowymi graczami z ciekawymi pomysłami na rozwiązywanie problemów. W najnowszym raporcie Enterprise Tech Polska. Technologie, które zmieniają korporacje, przygotowanym przez The Heart, UPC Polska oraz PFR Ventures, możemy przeczytać o aż 40 polskich spółkach oferujących technologie, które wspierają korporacje w udanej transformacji cyfrowej.

Zestawienie firm podzielono na 10 obszarów. Wśród nich mamy: marketing, sprzedaż, obsługa klienta, rekrutacja i employer branding, zaangażowanie pracowników, Big Data, automatyzacja procesów, cyberbezpieczeństwo, finanse oraz obsługa prawna. Co ciekawsze, mimo że mówimy tu o nowych graczach, to mniej więcej połowa z nich podwaja swoje przychody co roku. Gdyby tego było mało, część spośród nich oferuje swoje rozwiązania nawet w Australii czy Ameryce Południowej.

Już teraz na rynku istnieje wiele rozwiązań cyfrowych, od analizy danych, wirtualizacji, sztucznej inteligencji lub wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości po aplikacje z obszaru Internetu Rzeczy, które mogą pomóc firmom w rozwoju, znalezieniu nowych źródeł przychodów i zwiększeniu ich konkurencyjności na rynku. Wystarczy spojrzeć choćby na ostatnią, szóstą edycję programu UPC Think Big dla innowacyjnych przedsiębiorców i innowatorów społecznych, aby przekonać się, jak imponujący jest wachlarz istniejących innowacyjnych firm. W tym roku do programu zgłosiło się ponad 100 uczestników. Mam nadzieję, że lektura raportu dostarczy Państwu wielu inspiracji i będzie wsparciem w wykorzystywaniu nieograniczonego potencjału nowych technologii. Robert Redeleanu, CEO UPC Polska

Wierzymy, że złote czasy dla dostawców Enterprise Tech w Polsce nadchodzą. W raporcie zaprezentowaliśmy polskie spółki, które z sukcesem otwierają drzwi do wielkich firm, zmieniają procesy i sposób pracy korporacji. Kibicujemy tym biznesom, a sami pracujemy nad budową kilkunastu nowych. Mamy nadzieję, że nasz ekosystem będzie wkrótce doceniany jako regionalne centrum rozwoju technologii, które zmieniają korporacje. Tomasz Rudolf, CEO The Heart

Polskie firmy powodem do dumy

Na liście firm pojawiło się mnóstwo innowacyjnych projektów i trudno byłoby wymienić je wszystkie, dlatego przybliżę wybrane. Kompletny raport „Enterprise Tech Polska. Technologie, które zmieniają korporacje” dostępny jest pod linkiem: https://enterprise.theheart.tech/. Quantum CX oferuje technologię, która mierzy i nagradza za uśmiech pracownika w kontakcie z klientem. Co ciekawe, przekłada to się na świetne efekty. O 130% więcej uśmiechów; sami doradcy uśmiechają się 2,3 razy więcej niż w okresie kalibracji systemu. O 78% więcej uśmiechów klientów; ci chętniej się uśmiechają, bo zbierają na

cele charytatywne

Edward AI to z kolei inteligentny asystent dla działów sprzedaży, który ułatwia handlowcom pracę z ich systemem CRM. Aplikacja automatyzuje najbardziej typowe czynności w procesie sprzedaży i automatycznie raportuje aktywności do istniejących systemów. Nie zabrakło w zestawieniu również graczy z sektora cyberbezpieczeństwa. Nethone e opracował własny system analityczny Know Your

Users (KYU) oparty na uczeniu maszynowym, który pomaga przekształcać cyberzagrożenia w świadome i opłacalne decyzje biznesowe. Nethone chroni przed oszustwami firmy z branży podróżniczej, finansowej oraz e-commerce.

Niewątpliwie widać spory potencjał we wszystkich firmach i pozostaje kibicować ich sukcesom za granicom.

źródło: informacja prasowa