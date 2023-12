Szkoła bez klasy i tablicy – czy warto wybrać naukę w chmurze?

Wiemy, że to być może nie jest najlepsza pora na rozmowę o szkole – wszakże w powietrzu czuć jeszcze leniwą atmosferę świątecznej przerwy od nauki, a na horyzoncie majaczą ferie zimowe – ale nowy rok to zazwyczaj wiele zmian więc w ostatnim odcinku podcastu w 2023 roku chcieliśmy zainspirować Was – lub Wasze pociechy – do tychże zmian w kontekście nauki. O tym, że szkoła nie musi być znienawidzonym przez ucznia, ponurym miejscem codziennego marnotrawienia czasu, rozmawiamy z wicedyrektorem Szkoły w Chmurze, Kamilem Stachowiakiem.

Szkoła, która przełamuje bariery – fizyczne i wirtualne

Toksyczni rówieśnicy, wypaleni nauczyciele, tony pracy domowej i nieefektywny sposób nauczania – szkoła, choć powinna być dla uczniów bezpiecznym miejscem – często kojarzy się właśnie z takimi negatywami. Jest jednak taka szkoła, która zdołała wyjść poza fizyczne mury i przenieść swoją działalność do przestrzeni cyfrowej. To spowodowało masę wątpliwości – nie tylko ze strony uczniów, ale i rodziców. Czy można legalnie dokończyć edukację w chmurze? Jaka panuje tam atmosfera? Czy nie chowamy dziecka „pod kloszem” i czy nauka przez internet nie rozleniwia? Na te pytania staramy się odpowiedzieć w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach.

