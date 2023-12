Internet jest zły? Te zjawiska w sieci bolą nas najmocniej

Uwielbiamy sytuacje, gdy w sieci znajdujemy rozwiązania naszych problemów i szybkie podpowiedzi, jak radzić sobie z konkretnymi kłopotami. Świetnym konceptem są też społeczności i fora internetowe, które pozwalają spotkać osoby o podobnych zainteresowaniach, potrzebach i poglądach. To rozwija, pozwala rozwijać relacje i pasje.

Kiedy internet zawiódł nas najbardziej?

Ale internet ma też ciemną stronę, w tym fake newsy i sieci społecznościowe, które nie zawsze tworzą bezpieczną przestrzeń dla dorastających osób. Które z nich uważamy za najbardziej niebezpieczne i dlaczego? Co zdumiewa nas w internecie, a co przeraża? Zapraszamy do najnowszego odcinka podcastu Antyweb Po Godzinach, w którym usłyszycie Konrada Kozłowskiego i Grzegorza Marczaka.

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: