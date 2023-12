Growe podsumowanie roku. Co nas zachwyciło, a co rozczarowało?

Baldur's Gate III, Starfield, Hogwarts Legacy, Diablo IV – ten rok obfitował w wiele ciekawych produkcji, a walka o tytuł gry roku była wyrównana do samego końca. W najnowszym odcinku wraz z Kacprem Cembrowskim podsumowujemy rok 2023 w gamingowym ujęciu, dzieląc się spostrzeżeniami na temat najlepszych gier, narzekając przy okazji na rozczarowujące produkcje, bo i tych było niemało. Was także zachęcamy do podzielenia się subiektywnymi perełkami w komentarzach i wyszczególnienia tych tytułów, w które grało Wam się najgorzej.

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w:

Stock image from Depositphotos