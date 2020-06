Po drugie, bardzo łatwo mi się wypowiadać z pozycji białego Europejczyka mieszkającego w kraju, którego służb jeszcze długi czas nie będzie stać na tego typu systemy.

Uważam, że to co się stało jest przykre. Nikt nie chce, aby policja weszła na jego podwórko i skuła go kajdankami na oczach swoich dzieci (tak było w tym przypadku). Nikt nie chce spędzić choćby godziny w areszcie za niewinność. Bezsprzecznie to przykre.

Z drugiej strony historia zna niezliczone przypadki niesłusznych oskarżeń czy wyroków dożywocia, które zostały błędnie wydane. Z systemami czy bez do takich sytuacji będzie dochodziło. Oczywiście chciałoby się, aby zaawansowana technologia zmniejszyła lub wyeliminowała tego typu zdarzenia, jednak do tego daleka droga.

Skoro wiemy, że póki co tego typu błędów nie wyeliminujemy to trzeba sobie zadać pytanie czy cena pomyłek takich systemów nie jest do zaakceptowania? Budzą one wiele kontrowersji, bo to bezduszne algorytmy, które analizują gigabajty danych. Budzą kontrowersje, bo gdy dochodzi do pomyłki od razu mówimy o prawach człowieka. Co by było, gdyby Pana Williamsa wskazał biały policjant? Mógł się przecież pomylić.

O ile zgadzam się z hasłem uregulowania kwestii działania tego typu systemów, popieram utworzenie jasnych, zrozumiałych i spójnych reguł, które powiedzą nam, kiedy można skorzystać z systemu i kiedy można bazować na jego analizach. O tyle nie mogę się zgodzić z nawoływaniem do ich bojkotu.

Zaawansowane algorytmy są w stanie przeanalizować nieporównywalnie więcej osób niż sztab ludzi oraz „dostrzec” szczegóły, które są nie do wychwycenia przez ludzkie oko. Pracujmy na regulowaniem i kontrolą nowych technologii, ale nie eliminujmy ich ze strachu przed nimi i nie pakujmy wszędzie ideologii rasowej. Zastanawiam się czy te same osoby podjęłyby równie silne działania gdybym to ja, wywyższający się biały Europejczyk, został wskazany i błędnie oskarżony.

grafika, grafika