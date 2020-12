Nawigacja Sygic w Android Auto

Trudno powiedzieć na czym polega największa trudność w przygotowaniu aplikacji zgodnej z Android Auto. Wygląda na to, że Google stawia spore wymagania przed deweloperami, podobno w trosce o przygotowanie spójnego i przyjaznego dla kierowcy interfejsu, który nie będzie zbyt rozpraszający. Zupełnie przypadkiem dwie dostępne na Android Auto nawigację to produkty Google, czyli Waze i Mapy Google. Wygląda jednak na to, że wreszcie się to zmieni. Jak informuje jeden z użytkowników Reddita, od wczoraj użytkownicy Sygica w wersji beta mają już dostęp do swojej nawigacji z poziomu Android Auto.

Tym samym Sygic jest pierwszym niezależnym producentem nawigacji samochodowej, który ma aplikację dostępną w ramach Android Auto, choć na wersję finalną pewnie poczekamy jeszcze kilka miesięcy. Dużą zaletą Sygica jest możliwość wgrania map do pamięci telefonu, może to być szczególnie przydatne gdy podróżujemy za granicą. Owszem, Mapy Google też na to pozwalają, ale w Sygicu jest to nieco lepiej rozwiązane, choć same mapy nie są darmowe, trzeba wykupić licencję. Chodzą też słuchy, że za dostęp do Android Auto też trzeba będzie zapłacić.

Yanosik też zmierza na Android Auto

Nawigacja Sygic to jednak tylko pierwsza jaskółka. Znacznie więcej firm szykuje swoje wersje nawigacji kompatybilne z samochodowym interfejsem Google, w tym również polski Yanosik. Prace są już bardzo zaawansowane, a połączone będą z wprowadzeniem całkiem nowego interfejsu tej aplikacji, który ma być bardziej czytelny i wygodniejszy w nawigowaniu, niż dotychczasowa wersja. Twórcy aplikacji co prawda nie podali jeszcze żadnej wiążącej daty, ale wygląda na to, że to kwestia kilku miesięcy. Może to być bardzo ciekawa alternatywa dla Mapy Google w Polsce.