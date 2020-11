Koniec dominacji Google Maps w Polsce? Yanosik z nową nawigacją zachwyca użytkowników

Aktualizacja nawigacji w aplikacji mobilnej już pojawiła się u pierwszych użytkowników. Wystawiają oni bardzo dobre recenzje, a wprowadzone zmiany są na tyle istotne, że chętnie porzucą Google Maps na rzecz Yanosika. Twórcy informują jednak, że aktualizacja jest udostępniana stopniowo dla szerszej grupy odbiorców. Tyczy się to aplikacji w wersji na iOS, jak i Androida. A na co warto czekać?

Yanosik rozwija swoją nawigację i chce zdetronizować Google Maps. Aplikacja mobilna zyskuje nowe możliwości

Jak informują twórcy aplikacji Yanosik, w nowej odsłonie nawigacji zmienił się całkowicie algorytm wyznaczania tras. Po długich testach i opiniach samych użytkowników, ekipie udało się wyodrębnić najczęściej pojawiające się problemy w czasie nawigacji. Przykładem mogą być np. zgłoszenia, że nawigacja prowadzi drogami słabej jakości, czy małymi uliczkami. Nowy algorytm ma wyeliminować te problemy. Nowe trasy mają być wyznaczane w taki sposób, by kierowcy dotarli do celu możliwie najlepszymi drogami z uwzględnieniem danych o aktualnym natężeniu ruchu, by ominąć zakorkowane fragmenty. Ważnym elementem nowego algorytmu wyznaczania tras ma być opcja wyboru trasy alternatywnej. Na początkowym etapie wyznaczania trasy użytkownicy otrzymają propozycje kilku alternatywnych przejazdów — pod warunkiem, że dana trasa posiada lepsze opcje zamienne.

Yanosik z nowym wyglądem i lepszą nawigacją. Kierowcy będą zachwyceni

Odświeżając Yanosika, jego twórcy brali pod uwagę wiele czynników — w tym opinie samych użytkowników, którzy zwracali uwagę na zmiany, jakie powinny zajść w samym interfejsie aplikacji. To pomogło w podjęciu decyzji o wprowadzeniu m.in. zupełnie nowych elementów. Wystarczy wspomnieć o numerach dróg, po których jedzie użytkownik, czy nazw ulic, w które należy skręcić. Interfejs ma być bardziej czytelny, oraz „praktycznie bezobsługowy” — co ma przełożyć się na poprawę komfortu korzystania z aplikacji jak i bezpieczeństwa podczas jazdy. W przygotowaniu jest także np. asystent pasa ruchu, który w ostatnim czasie pojawił się w Waze. Twórcy zapowiadają, że to nie koniec zmian, jednak nie ujawniają, nad czym konkretnie pracują.

Kiedy z odświeżonego Yanosika skorzystają użytkownicy? Wszystko zależy od szybkości wdrażania nowej aktualizacji. Nowa wersja aplikacji zawierająca powyższe funkcje będzie stopniowo udostępniana zarówno dla systemu iOS, jak i dla Androida.

Źródło: informacje prasowe