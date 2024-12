Święty MikołAI istnieje - sprawdź, jak z nim porozmawiać

Oczekiwanie prawie dobiegło końca! Już dziś wieczorem Święty Mikołaj przeciśnie się przez Wasze kominy, by zostawić po choinką prezenty – pod warunkiem że w Waszym rejonie nie dostarcza ich Gwiazdor, Aniołek, Gwiazdka czy wujek ze sztuczną brodą. Macie więc dosłownie ostatnią chwilę na złożenie prezentowej dyspozycji, ale spokojnie – wcale nie trzeba wysyłać oldskulowego listu. Dzisiejsze zdobycze technologii pozwalają na bezpośrednią rozmowę z MikołAIem bez wychodzenia z domu. Nie wierzycie? Zaktualizujcie ChatGPT do najnowszej wersji.

MikołAI, czyli świąteczna nowość w ChatGPT

Święta to magiczny czas, który rozbudza wewnętrzne dziecko nawet w największych gigantach branży tech. Są świąteczne promocje na elektronikę, świąteczne eventy w grach, świąteczne filmy na platformach VOD, a w końcu takie smaczki jak świąteczny asystent głosowy od OpenAI.

Firma Sama Altmana ogłosiła w grudniu wiele niespodzianek w ramach dwunastodniowego wydarzenia Shipmas. Pojawiły się tam między innymi takie smaczki jak model o3, który ma być mistrzem matematyki, a także Sora, lądująca w rękach pierwszych użytkowników – niestety nie tych z UE. Najciekawszą nowością z perspektywy celebrowania świąt jest jednak wariant Santa w trybie Advanced Voice Mode. OpenAI udostępniło użytkownikom ChatGPT wirtualnego asystenta, wyszkolonego w taki sposób, by zachowywał się jak MikołAI.

Mikołaj w ChatGPT – jak go włączyć

To akurat jest dość proste. Po zaktualizowaniu aplikacji wystarczy przejść do Advanced Voice Mode, klikając ikonkę zimowego płatka śniegu. Wtedy też aplikacja przeniesie nas do wyboru modelu głosowego – tam znajdziemy wariant Santa, dzięki któremu ChatGPT zmieni się nie do poznania. Asystent od OpenAI poważnie trzyma się roli MikołAIa, rzucając świątecznymi żartami i uzupełniając je serdecznym śmiechem. Chętnie też opowie, jak wykorzystuje sztuczną inteligencję w swojej pracy, na przykład do wyznaczania tras do domów grzecznych dzieci, analizy listów czy personalizacji prezentów. ChatGPT jest naprawdę mocno wykręcony w świąteczny klimat – poproszony o stworzenie grafiki przedstawiającej samego siebie, wygenerował taki wizerunek:

Jasne – na zgorzkniałych grinchach ta funkcja pewnie większego wrażenia nie zrobi, ale dzieciom może sprawić wiele radości, a to przecież o radość w świętach chodzi!

Z MikołAIowej wersji ChatGPT korzystać także w klasycznej wersji tekstowej, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Dostępność jest ograniczona czasowo, a wariant Santa zniknie z zaawansowanych funkcji głosowych na początku stycznia. Macie więc jeszcze nieco ponad tydzień na konwersowanie z MikołAIem, ale dobra wiadomość jest taka, że można robić to bez ograniczeń, bo świąteczna funkcja po wyczerpaniu zaawansowanego trybu głosowego będzie działać też w standardowym.

Stock image from Depositphotos