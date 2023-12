Oto świąteczny prezent dla pracowników Spotify. Nikt go nie chce

Kurz po Spotify Wrapped 2023 powoli opada, czas więc powrócić do szarej rzeczywistości, która dla użytkowników i pracowników najpopularniejszego serwisu muzycznego nie jest wcale taka dobra. W weekend pisaliśmy, że platforma zdecydowała się wyjść z jednego z krajów, w którym zaczynają obowiązywać nowe przepisy rozszerzające zakres "podmiotów" otrzymujących wynagrodzenie za odtwarzane w sieci (i nie tylko) utwory:

To prowadzi jednak do sytuacji, w której, jeżeli wynagrodzenie miałoby być "równe", to Spotify musiałoby przekazywać wytwórniom w Urugwaju dwukrotność tego, co obecnie przekazuje, a jak wynika z oświadczenia samego Spotify, tamtejsze wytwórnie otrzymują około 70 proc. przychodu ze streamów. Według Spotify to na wytwórniach spoczywa obowiązek "równej kompensacji", więc firma stwierdziła, że w takich warunkach nie może prowadzić w Urugwaju swojego biznesu i od 1 lutego 2024 platforma nie będzie dostępna w tamtym regionie.