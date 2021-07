O wykupieniu UPC Polska mówiło się już od dłuższego czasu. Do przejęcia tego operatora kablowego typowani byli T-Mobile i Play, którzy to nie posiadają własnej infrastruktury internetu stacjonarnego. Jednak to Play jako pierwszy złożył swoją ofertę kupna 100% udziałów w UPC Polska.

W zasadzie nie Play, a Grupa iliad, która przejęła Play we wrześniu 2020 roku. Grupa iliad to taki francuski odpowiednik Orange w Polsce, jest liderem światłowodów we Francji i świadczy też usługi telefonii komórkowej pod marką free. Już w dzień przejęcia Play przedstawiciele grupy zapowiedzieli, iż ich ambicją jest rozwój oferty szybkiego internetu stacjonarnego.

Thomas Reynaud, Prezes Zarządu Grupy iliad:

Po dokonaniu tej transakcji Play wkracza w nowy rozdział. Dokonania zespołu Play na rynku usług mobilnych są doskonałym fundamentem do dalszego rozwoju, w szczególności w segmencie stacjonarnych usług szerokopasmowych i ultra-szybkich usług szerokopasmowych, co do których iliad wniesie swoje doświadczenie.

Budowanie własnej infrastruktury pod internet stacjonarny zajęłoby wiele lat, wiadomym więc było, że konieczne jest tu przejęcie istniejącego operatora. Dziś już wiadomo, że na celowniku Grupy iliad znalazło się UPC.

Komunikat brytyjskiego Liberty Global, właściciela UPC Polska:

Niedawno otrzymaliśmy niewiążącą ofertę od Iliad dotyczącą nabycia 100 proc. naszej działalności UPC Polska po cenie równej 9,3-krotności skorygowanej EBITDA prognozowanej na 2021 rok, co odzwierciedla wartość przedsiębiorstwa wynoszącą 7,3 mld zł.

W międzyczasie Play nawiązał współpracę z Vectrą i już od dłuższego czasu w ofercie miał ich internet stacjonarny, podejrzewano więc, że padnie na tego operatora kablowego. Jednak zdecydowano się tu od razu na UPC z większym zasięgiem i możliwościami rozwoju. UPC w portfolio Play wydaje się niezbędne, zwłaszcza w kontekście wdrażania nowej technologi 5G i walki o miano lidera w Polsce z operatorem Orange. Play i Orange mają zbliżoną liczbę klientów usług komórkowych, jednak to pomarańczowy operator dysponuje szeroką siecią światłowodową, której aktualnie brakuje Play do rozwinięcia skrzydeł w segmencie usług internetu stacjonarnego i telewizji.

Źródło: Bankier.pl.

