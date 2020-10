Na plus zasługuje prosty mechanizm zmiany pasków, którymi można odmienić trochę los i zadać szyku. Fajny bajer i miły gest ze strony producenta to dwustronny pasek, który jest w pudełku. W zależności od chęci możemy założyć jego czarną lub limonkową wersję..

Co jest najważniejsze? Bateria!

Zacznę od tego, że mnie wynik zadowala, ale mam świadomość, że dla większości z was będzie on nieakceptowalny. Suunto 7 na jednym ładowaniu wytrzymuje od 1,5 do 2 dni. Wszystko zależy od tego jak korzystamy z zegarka i jak często odpalamy tryb treningowy. Wiem, naprawdę wiem, że dla dużej grupy osób ten wynik to śmiech na sali. Jego akceptacja z mojej strony wynika z tego, że od blisko 3 lat korzystam ze smartwatcha, który charakteryzuje się (charakteryzował) podobnymi wynikami, więc po prostu do tego przywykłem.

Na plus możemy zaliczyć kwestię ładowania. Dzieje się to szybko, wystarczy go podładować przez 30 minut w krytycznej sytuacji i spokojnie dotrwa do momentu, w którym będziemy mogli go podłączyć na pełne „tankowanie”. Od zera do 100% ładuje się ok. 2h

Jak działa Suunto 7?

Ten fragment podzielę na dwie części: zegarek jako całość i WearOS. Smartwatch działa bardzo sprawnie – z ręką na sercu mogę powiedzieć, że ani razu mi się nie przyciął, nie zaciął, nie wywrócił. Wszystko działa płynnie i tak jak należy. Aplikacje po prostu się uruchamiają, nie ma zbędnego i irytującego laga. Wszystko jest bardzo responsywne i tu zdecydowany plus dla Suunto 7. Trochę kuleje kwestia odblokowania zegarka po przez rysowanie wzoru na ekranie, ale to może być kwestia braku wprawy i mojej niezdarności.

Z drugiej strony mamy WearOS i od razu zaznaczam, że pokładałem w nim ogromne nadzieje. To była moja pierwsza styczność z tym systemem. Niestety bardzo się zawiodłem. Mam wrażenie, że WearOS na każdym kroku zapomina, że jego podstawową funkcją jest bycie zegarkiem. Wiecznie jest nie w tym kontekście w którym bym się tego spodziewał co sprawia, że jest nieintuicyjny i trudny do ogarnięcia. Rzadko mi się zdarza abym miał takie problemy z nowym kawałkiem technologii jakie miałem z WearOS. Wiem, że ten system ma duże możliwości, zastosowane podzespoły w zegarku sprawiają, że działa płynnie i bez zająknięcia, ale to jak został zaprojektowany jest dla mnie po prostu dziwne.

Oczywiście dzięki temu, że na pokładzie znajdziemy WearOS mamy dostęp do płatności zbliżeniowych za pomocą zegarka. Podpięcie karty było dość problematyczne, być może miałem po prostu pecha, ale musiałem wykonać całą operację 3 razy. Uruchomienie Google Pay wymaga od nas zabezpieczenia zegarka hasłem (pin lub rysowanie wzoru). Póki zegarek jest na naszym ręku nie stanowi to problemu, blokuje się dopiero w momencie, gdy wykryje, że został zdjęty – to bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu. Co ciekawe, wcześniej nigdy nie korzystałem z płatności zbliżeniowych zegarkiem – urok Samsunga, niestety nadal nie rozumiem niezbędności tej funkcji dla wielu osób. Z mojej perspektywy jest to strasznie niewygodne (w sensie ruchu jaki muszę wykonać), ALE każdemu według potrzeb.

Tryb sportowy w Suunto 7

Suunto 7 ma spore ambicje, jeśli chodzi o wsparcie treningów. Po pierwsze mamy dostęp do Google Fit (to funkcja, z której korzystałem najczęściej) w ramach którego wybieramy z blisko 105 trybów treningowych (sic!). Poza Google Fit jest jeszcze aplikacja Suunto, którą wywołujemy dedykowanym guzikiem. Tam znajdziemy równie bogatą (70) bazę trybów treningowych podzielonych na kategorię. Uwierzcie mi, jest z czego wybierać. Nie będę tu wymieniał wszystkich, ale chyba każdy znajdzie coś dla siebie… jest tam nawet ogrodnictwo!