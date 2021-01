Zgodnie z przewidywaniami Surface Pro 7+ to nowe procesory 11. generacji od Intela, które według producenta są ponad dwukrotnie szybsze od poprzedników. Nowy model może posiadać do 32 GB, a Microsoft usunął z oferty wersję z zaledwie 4 GB pamięci RAM, co wydaje się rozsądnym zagraniem.

Surface Pro 7+ to również nowinka z Surface Pro X, czyli wymienny dysk SSD, a także obsługa LTE za pomocą eSIM/nano SIM. Microsoft zastosował więc kilka gotowych rozwiązań z Surface Pro X, ale jeszcze nie doczekaliśmy się odświeżenia obudowy, która pozostaje niezmienna od kilku generacji. Na swoich miejscach pozostały złącza USB A, USB C oraz Surface Connector wspierający Surface Dock, dzięki któremu podłączymy do dwóch monitorów. Przekątna ekranu wynosi 12,3 cala, a rozdzielczość wynosi 2736 na 1824 pikseli. Wyświetlacz ma proporcje boków 3:2.

Ceny i dostępność Surface Pro 7+