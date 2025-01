Utknęła na ISS, ale i tak poszła na kosmiczny spacer. Niesamowita astronautka

Suni Williams i Butch Wilmore, wyruszyli na pokładzie statku Starliner 5 czerwca 2024 roku. Opóźniona misja zakończyła się połowicznym sukcesem: załoga zadokowała na ISS, jednak problemy z silnikami Starlinera sprawiły, że musiał wrócić na Ziemię bez załogi. Williams i Wilmore zostali na stacji, przejmując role astronautów zaplanowanych na misję SpaceX Crew-9, która również została opóźniona.

Mimo trudniej sytuacji cała załoga ISS szybko przystosowała się do nowych realiów. Suni Williams, doświadczona już astronautka, z powodzeniem realizowała codzienne zadania. Jak wspomnieliśmy, wiele osób obawiało się o jej zdrowie i życie: wyraźnie schudła i sprawiała wrażenie przytłoczonej sytuacją. Udzielenie pomocy osobie chorej w przestrzeni kosmicznej to rzecz bardzo, bardzo trudna. Karetka "nie dojedzie" na ISS, a wysłanie misji ratunkowej należy do zadań z kategorii "prawie niemożliwe".

Williams jednak się nie poddała. Spacer kosmiczny, który odbyła, był pierwszym od ponad roku i jednym z najważniejszych w karierze Williams. Wraz z Nickiem Hague’em spędziła 6,5 godziny w przestrzeni kosmicznej, realizując szereg kluczowych zadań:

Wymiana zespołu żyroskopu , który odpowiada za kontrolę orientacji ISS.

, który odpowiada za kontrolę orientacji ISS. Naprawa teleskopu NICER , instalacja łatek na uszkodzonych filtrach światła.

, instalacja łatek na uszkodzonych filtrach światła. Wymiana reflektora nawigacyjnego na jednym z adapterów dokujących.

na jednym z adapterów dokujących. Ocena narzędzi i obszarów dostępu do przyszłych prac konserwacyjnych na spektrometrze magnetycznym Alpha.

Wszystkie te zadania wymagają nie tylko żmudnego treningu i biegłości w obsłudze stacji, ale także ogromnej koncentracji i wytrzymałości fizycznej. Dla Williams był to już ósmy spacer kosmiczny w karierze.

Problemy techniczne na orbicie

Nie wszystko przebiegło zgodnie z planem. W zeszłym roku NASA musiała odwołać spacer kosmiczny planowany z udziałem Tracy C. Dyson i Matta Dominicka z powodu problemów ze skafandrami. Okazało się, że przeciekająca pętla chłodząca mogła stanowić zagrożenie dla astronautów. Dopiero po naprawach misja mogła zostać wznowiona.

Misje na ISS są nie tylko szansą na cywilizacyjny rozwój, ale także niezmiernie trudnym testem dla załogi. W przypadku Williams konieczność dostosowania się do nowego harmonogramu i zmiennych okoliczności dobitnie pokazała, jak ważne są: elastyczność, współpraca i opanowanie. Ta kobieta musiała poukładać sobie w głowie to, że będzie musiała spędzić aż 10 miesięcy w niebezpiecznym, zupełnie nieprzystosowanym do normalnego życia środowisku, gdzie jakikolwiek błąd może oznaczać katastrofę — a ratunek w razie kryzysu to raczej coś, na co nie można liczyć. Ja sobie takiej rzeczy nie wyobrażam. Suni Williams musiała sobie wyobrazić, musiała się z tym pogodzić i zamienić wszelkie obawy w determinację.

Historia Suni Williams i jej pobytu na ISS to inspirujący przykład tego, jak ludzie potrafią radzić sobie z wyzwaniami w ekstremalnych warunkach. O jej spacerze w kosmosie będziemy pisać w podręcznikach szkolnych, a ona sama zapewne stanie się jedną z bohaterek w swoim kraju. I słusznie: stanęła na wysokości zadania i mimo przeciwności losu, daje sobie radę — choć wielu w nią nie wierzyło i wyrażało obawy co do jej stanu zdrowia.