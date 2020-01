Pomiędzy nimi krążą bowiem… płyty DVD. Chciałbym teraz pominąć sam aspekt używania archaicznego nośnika, który jest z nami od 1995 roku, ale nie mieści mi się w głowie, że mając tak długo do czynienia ze standardem HD, a od kilku lat z rozdzielczością 4K, członkowie Akademii wciąż oglądają kandydatów do Oscarów w jakości, którą mógłbym przyrównać do rozdzielczości 480p z YouTube’a. Podejrzewam, że nikt z Was umyślnie nie zaniży jakości klipu z 1080p, a tym bardziej z 720p do 480p, podczas gdy osoby decydujące o przyznaniu jednych z najważniejszych nagród przemysłu filmowego nie mają odpowiedniej sposobności na sprawdzenie i docenienie filmów, na które przeznaczono ogromne ilości czasu i pieniędzy.

Dajmy spokój z tym archaicznym nośnikiem

Jest to o tyle kuriozalna sytuacja, że to właśnie te płyty DVD są źródłem dla licznych przecieków i to każdego roku w okolicy sezonu Oscarowego. Tym razem w Internecie są już dostępne między innymi „1917” (który dopiero wchodzi do kin), „Richard Jewell” (czekamy na premierę), „Małe kobietki” (czekamy), „Gorący temat” (właśnie wszedł do kin), „Na noże” (czekamy na premierę DVD/Blu-ray/cyfrowo), „Cóż za piękny dzień” (polska premiera dopiero w marcu). Oczywiście pojawiają się opinie, że takie potknięcia przyciągają do kin większą liczbę widzów z powodu krążących w Sieci licznych dobrych ocen danego tytułu, ale trudno jest określić, czy tak w rzeczywistości jest i w przypadku którego tytułu. A Hollywood i Akademia wciąż zwlekają z wprowadzeniem wewnętrznego serwisu VOD…