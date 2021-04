Stratolaunch, największy samolot świata zalicza kolejny lot

Stratolaunch to firma ufundowana w 2011 przez jednego ze współzałożycieli Microsoftu, Paula Allena. Jej celem było stworzenie systemu do wynoszenia statków kosmicznych, których start odbywałby się w powietrzu, po zrzuceniu ze specjalnie zaprojektowanego do tego celu samolotu, tak jak robi to obecnie Virgin Orbit. W międzyczasie firma zaliczyła sporo zmian i problemów, ale koniec końców udało jej się skonstruować największy na świecie samolot, który właśnie zaliczył kolejny ważny test.