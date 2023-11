Netflix za darmo w 2023 roku, niemożliwe? A jednak!

Darmowy okres próbny Netfliksa to już przeszłość, ale wciąż istnieją pewne sposoby na korzystanie z zasobów platformy za free przez pewien czas. Jak to zrobić?

Netflix już kilka lat temu zakończył piękną erę darmowych okresów próbnych, zmuszając użytkowników do wykupienia usługi bez możliwości jej przetestowania. Śladem Netfliksa podążyły inne platformy VOD, by pozbyć się problemu użytkowników zakładających nowe konta w nieskończoność. Darmowe okresy próbne to już przeszłość, ale nie oznacza to, że Netfliksa nie da się zdobyć za darmo. Wiąże się to jednak ze skorzystaniem z usług operatorów cyfrowej rozrywki.

Netflix za darmo – kody bonusowe i promocje

Na wstępie musimy zaznaczyć, że wszelkie magiczne oferty „kodów na darmowy Netflix”, na które wciąż można natknąć się w sieci, to nic innego, jak zwykła próba oszustwa. Pamiętajcie, że gigant VOD nie udostępnia kodów promocyjnych, a już tym bardziej kodów zaproszeniowych, dających dostęp do platformy przez określoną liczbę dni.

Warto więc wyczulić się na taki scam i z chłodną drogą pochodzić do znalezionych w sieci okazji – zwłaszcza jeśli podchodzą one z nienajmowego źródła. Co innego w przypadku promocji dostawców usług telekomunikacyjnych. Ci już od dawna oferują pakiety internetu i telewizji, łączone właśnie z dostępem do platform VOD. To obecnie jedyna metoda na dorwanie Netfliksa za darmo.

Netflix za darmo u dostawców usług telekomunikacyjnych

Netflix nie oferuje już darmowych okresów, ale tego samego o operatorach powiedzieć nie można. Przeglądając oferty dostawców usług telekomunikacyjnych, szybko zwrócicie uwagę, że w skład pakietów abonamentowych wchodzi dostęp do tysięcy filmów i seriali z biblioteki Netflix. Jeszcze ciekawsze jest to, że można zgarnąć do niej dostęp za darmo, ale niestety jest pewien haczyk. Wymaga to wykupienia konkretnego abonamentu na usługi internetowego lub komórkowe, a dokładne oferty różnią się w zależności od operatora.

Darmowy Netflix w Orange

Orange w ramach przedwczesnego bożonarodzeniowego prezentu przygotowało dla klientów pakiety Love + Netflix, w ramach której możecie zgarnąć aż 6 miesięcy darmowego dostępu do platformy VOD. W tym wypadku konieczne jest jednak podpisanie umowy na dostarczanie internetu światłowodowego w trzech różnych wariantach prędkości. Po upływie 6 miesięcy regularna opłata za wybrany pakiet Netflix zostanie doliczona do abonamentu.

Darmowy Netflix w Play

Podobną poszedł Play, oferując klientom darmowy dostęp do Netflix po wykupieniu abonamentu M, L oraz Homebox. Fioletowy operator oferuje 30 dni Netfliksa w prezencie, a promocja – w przypadku dotychczasowych użytkowników – aktywowana jest automatycznie po dodaniu wybranego abonamentu do koszyka.

Jeśli zaś nie posiadasz jeszcze konta na Netflix, to po podpisaniu umowy na wybrany pakiet otrzymasz mailowo link aktywacyjny – przeniesie on do witryny rejestracyjnej, a 30 dni darmowego dostępu zostanie automatycznie przepisane do konta.

Netflix w prezencie? Obserwuj oferty operatorów!

Sposoby na darmowy Netflix są ograniczone i wymagają nieco kombinowania, ale da się to zrobić! Jeszcze do niedawna (bo do 31 października) podobną promocję oferowała Vectra, umożliwiając swoim klientom pół roku korzystania z Netflix za darmo przy zakupie abonamentu na internet światłowodowy. Zwłaszcza w okresie świątecznym i przedświątecznym operatorzy kuszą nowych klientów ofertami z darmowym dostępem do VOD, dlatego jeśli macie chrapkę na Netflix za free, to jest to obecnie jedyna legalna metoda. Zalecamy więc na bieżąco monitorować promocje operatorów na oficjalnych stronach.

