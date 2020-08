Czy 4. sezon „Stranger Things” to ostatni sezon?

Takie były dotychczasowe plany, ale entuzjazm Netfliksa oraz ekipy spowodował, że producenci bardzo prawdopodobnie przygotują także historię na 5. sezon „Stranger Things”. Pierwotnie zakładano, że całość zakończy się na czterech sezonach.

Obsada 4. sezonu „Stranger Things”

Po wydarzeniach z poprzednich trzech serii jasne jest, że nie powinniśmy spodziewać się powrotu Boba, którego grał Sean Astin, natomiast mało prawdopodobne wydaje się też, że miałby wrócić Billy grany przez Dacre Montgomerego. Do swoich ról powrócą oczywiście Millie Bobby Brown jak Jedenastka, Finn Wolfhard jako Mike, Winona Ryder jako Joyce, Noah Schnapp jako Will, Caleb Mclaughlin jako Lucas, Gaten Matarazzo jako Dustin, Natalia Dyer jako Nancy, Charlie Heaton jako Jonathan, Maya Hawke jako Robin oraz Joe Keery jako Steve. Według źródeł Variety do głównej obsady miała awansować Priah Ferguson wcielająca się w Ericę – młodszą siostrę Lucasa. Podobny los miał spotkać gwiazdę serialu „Fleabag” Bretta Gelmana.

Poza tymi informacjami nie wiemy na razie wiele więcej, ponieważ pełna obsada nie była jeszcze ujawniona. Spekuluje się, że Tom Wlaschiha, którego pamiętamy z „Gry o tron”, może odegrać większą rolę w 4. sezonie po tym, jak zagrał jednego z rosyjskich żołnierzy w końcówce 3. serii.

4. sezon „Stranger Things” – ile odcinków?

Ani Netflix, ani producenci nie zdradzili oficjalnie tej informacji, dlatego musimy polegać na podejrzeniach i dedukcji. Te mają jednak solidne fundamenty, ponieważ scenarzyści umieścili na Twitterze zdjęcie ze stosem spiętych kartek – czujni fani doliczyli się dziewięciu zestawów, co ma sugerować, że nadchodzący 4. sezon „Stranger Things” będzie liczył 9 odcinków.

Data premiery 4. sezonu „Stranger Things”?

Na ujawnienie tej informacji z pewnością będziemy musieli jeszcze sporo zaczekać, ponieważ po okresie izolacji społecznej z powodu pandemii COVID-19 prace na planie będą wznowione dopiero 17 września. Na tę chwilę zagraniczne media wspominają o okresie lipca-sierpnia 2021 roku, lecz byłby to naprawdę prędki termin. Według Collidera zdjęcia do poprzenich sezonów zajmowały 6-7 miesięcy, a post produkcja trwała kolejne 4. Przy takiej agendzie okres wakacyjny w przyszłym roku nie wydaje się taki niemożliwy do osiągnięcia.

IMDb informuje, że 1. odcinek 4. sezonu będzie nosił tytuł „Chapter One: The Hellfire Club”, a krótki opis głosi „We’re not in Hawkins anymore”. To może sugerować, że akcja na dłużej oddali się amerykańskiego miasteczka i możliwe, że ukaże wydarzenia z mroźnych rejonów Rosji już na samym początku sezonu.