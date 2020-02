Jeżeli byliście smutni że nie zdążyliście przez minionych 12 lat, to spokojnie. GTA IV wróci na Steam!

Zawsze bawi mnie awanturowanie się o gry, które znikają z cyfrowych sklepów. Tak naprawdę większość zabierających głos już dawno o tych tytułach zapomniała (jak i większość świata), ale można pokazać jakie to złe są te współczesne usługi. Owszem, idealne nie są, ale ostatecznie duzi gracze nie mogą sobie pozwolić na bardzo zły PR — a nawet jeśli oni nie zabiorą się za naprawę, to społeczność nie przejdzie obok uchybień obojętnie. Ale jeżeli jeszcze nie zapomnieliście o tym, że Grand Theft Auto IV zniknęło z katalogu Valve po uśmierceniu usługi Microsoftu Games for Windows Live, to nie musicie już się smucić. Za kilka tygodni znowu będziecie mogli kupić grę, której nie zdążyliście nabyć przez te wszystkie lata, a akurat naszła was na to ochota…

Grand Theft Auto IV wróci na Steam jeszcze w marcu

Grand Theft Auto to jedna z najważniejszych serii gier wideo na świecie — z tym raczej nikt dyskutować nie będzie, wystarczy tylko spojrzeć na ogromny sukces piątej odsłony cyklu. Jego zniknięcie ze Steama nie mogło nie zostać niezauważone, ale cała ta dramaturgia która się rozegrała dookoła tematu była co najmniej śmieszna. Jakby wszyscy nagle, z dnia na dzień, po kilkunastu latach przypomnieli sobie o wielkiej zaległości, jaką w ich życiorysie był brak na steamowej liście GTA IV. Jeżeli byliście wśród nich, to dobre wieści są takie, że już 19. marca Grand Theft Auto IV ponownie będzie można kupować na platformie Valve! Ale żeby powodów do radości było więcej to dodam, że w podstawowej wersji gry znajdą się także dodatki (Episodes from Liberty City) — a całość będzie widniała w tamtejszym katalogu jako Grand Theft Auto IV: Complete Edition. Te otrzymają zarówno nowi nabywcy jak i gracze, którzy GTA IV maja w swoich katalogach — na szczęście stany zapisu gier nie będą zagrożone. Zła wiadomość jest taka, że w GTA IV nie uświadczymy już multiplayera — w tym tablic z wynikami.

