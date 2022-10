Teraz gry na Steam możecie pobrać z każdego miejsca na ziemi

Z perspektywy czasu nieco zabawnie jest patrzeć wstecz i wracać do czasu, kiedy byliśmy przekonani, że to smartfony są szczytem ewolucji, jeżeli chodzi o mobilny gaming. Teraz, kiedy na rynek weszło Nintendo Switch czy Steam Deck, a wiele osób korzysta chociażby z możliwości grania w chmurze, nikt już nawet tak nie myśli. Jednocześnie stały (i ogromy) rozwój mobilnego grania nie pozostaje bez wpływu na tradycyjne platformy - gracze chcą coraz więcej móc robić ze swoich telefonów, dlatego platformy takie jak Steam muszą dostosowywać się ich wymagań. Stąd właśnie nowe funkcje, które wraz z aktualizacją trafiają do aplikacji mobilnej.

Steam pozwoli zainstalować grę z poziomu aplikacji na smartfony

Nowa aplikacja Steam przynosi przerobiony interfejs, dzięki któremu poruszanie się po programie jest teraz wygodniejsze. Oprócz tego Steam stawia na bezpieczeństwo i wygodę, pozwalając logować się do aplikacji za pomocą skanu kodu QR z desktopowego klienta sklepu. Jednak największą zmianą w tym wypadku jest zdecydowanie możliwość zdalnego pobierania i instalacji gier. Oczywiście, wymaga to, aby nasz komputer był w tym momencie włączony, więc nie jest to zbyt ekologiczne rozwiązanie, ale zapewne znajdzie się grupa osób, dla których będzie to wygodna opcja.

Korzystacie ze Steam Mobile?