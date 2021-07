Valve zapowiada przenośną „konsolę”. Premiera jeszcze w tym roku, ceny startują od 1899 złotych

Steam Deck jest nową konsolą na rynku, będącą „przenośnym PC”. Na pierwszy rzut oka wygląda jak Nintendo Switch i faktycznie — ekran o przekątnej 7 cali to tyle, ile będzie miał Nintendo Switch OLED. Oprócz ekranu o rozdzielczości 1280×800 pikseli z odświeżaniem 60 Hz, urządzenie napędzać będzie układ AMD Apu z 16 GB LPDDR RAM. Wbudowane kontrolery, które otrzymaliśmy do dyspozycji, to nie tylko krzyżak i analogi. To cały zestaw przycisków wspomaganych przez dwa niewielkie gładziki. Poza tym urządzenie będzie działało w oparciu o SteamOS — i tak jak Switcha, można go będzie podłączać do zewnętrznego ekranu za pośrednictwem specjalnego (sprzedawanego osobno) docka. Dla lepszej kontroli, w konsolę wbudowano także żyroskop.