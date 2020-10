Better Than Nothing, ale nadal drogo

Elon Musk nigdy nie ukrywał, że przynajmniej w początkowej fazie Starlink nie będzie konkurencją dla łączy kablowych. Nie chodzi nawet o samą wydajność czy przepustowość sieci, ale fakt, że celem tego projektu jest dostarczyć internet, tam gdzie go nie ma ze względów technicznych. Dlatego publiczny program beta testów, który właśnie wystartował nazywa się oficjalnie „Better Than Nothing”, czyli w dosłownym tłumaczeniu „Lepszy niż żaden”. Tam gdzie nie opłaca się ciągnąć światłowodów i gdzie nie sięgają nadajniki telefonii komórkowej, tam będzie błyszczał Starlink.

I to nawet w obecnej konfiguracji. SpaceX w dokumentach, które dostają osoby zapisane do beta testów zaznacza, że prędkość pobierania danych może się wahać w zakresie od 50 do 150 Mbps, a ping w granicach 20-40 ms. Mogą też zdarzyć się okresy, kiedy usługa będzie niedostępna. To nadal całkiem nieźle, ale warto przypomnieć, że gdy pojawiły się pierwsze zapowiedzi Starlinka to wspominano o prędkościach rzędu 1 Gbps. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet dzisiaj 100 Mbps to dla większości z nas więcej niż wystarczająco i lepiej niż wcześniejsze testy.