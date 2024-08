Świat staje na głowie. Zaraz nie zrobimy obiadu, jeśli nie zapłacimy abonamentu

O ile jednak przywykliśmy do tego w przypadku filmów i seriali, bardzo polubiliśmy to w świecie gier i muzyki - o tyle w oprogramowaniu już nie. A w przypadku tak prozaicznych codziennych czynności jak gotowanie, sprawy komplikują się jeszcze bardziej i wiele z nas najzwyczajniej w świecie nie wyobraża sobie płacenia abonamentów za dostęp do funkcji w drogich, kupionych już przecież, narzędziach. Ostatnio sporym echem odbiły się podwyżki abonamentu dla urządzeń Thermomix, a teraz internet głośno dyskutuje na temat abonamentu w urządzeniu do gotowania sous vide.

Dotychczas było za darmo. Teraz trzeba zapłacić

Urządzenie o którym mowa pochodzi od firmy Anova. To niepozorny sprzęt, który na rynku jest nie od dziś. Do tej pory jednak użytkownicy po zapłaceniu (sowicie) za akcesorium - mogli korzystać z niego bez dodatkowych opłat. To zmieni się jednak dla nowych użytkowników, którzy za dostęp do aplikacji która pomoże dobrać odpowiednie temperatury i czas gotowania dla danych potraw, a także sterować samym urządzeniem, będą musieli jeszcze dodatkowo płacić. Dużo czy nie - to bez znaczenia, choć Anova jest raczej po tej tańszej stronie (1,99 dolarów miesięcznie / 9,99 dolarów rocznie). Sam jednak fakt, że bez tego tracimy dostęp do kluczowego elementu, dla wielu jest już nie do zaakceptowania.

Szczęście w nieszczęściu, że zmiany które wprowadza właściciel marki nie obejmą wszystkich, a wyłącznie nowych użytkowników. Czyli tych, którzy założyli konto u nich w usłudze po 21 sierpnia 2024:

Dotychczasowi klienci, którzy założyli u nas konto przed 21 sierpnia 2024 r., nie zostaną obciążeni opłatą subskrypcyjną. Aby być istniejącym użytkownikiem, należy pobrać naszą aplikację ORAZ utworzyć konto w aplikacji przed 21 sierpnia 2024 roku. Jeśli jesteś już użytkownikiem, będziesz mógł korzystać z aplikacji bezpłatnie. Pomogłeś nam zbudować aplikację Anova i naszym zamiarem jest, abyś pozostał w niej na zawsze.

Gotowanie na abonament może nie cieszyć się zbyt wielkim uznaniem. I wcale mnie to nie zaskoczy

Abonamentów może i przybywa, ale na co dzień są one dość wirtualne i "dalekie". Filmy, gry, oprogramowanie - to wszystko jest "gdzieś tam". Tutaj mowa o sprzęcie który po pierwsze nie należy do tanich, a po drugie jest częścią wyposażenia kuchni. Co dalej: pralki na abonament? A może lodówki? Negatywne komentarze napływają nie tylko ze strony tych, którzy planują zakupić sprzęt - ale też wieloletnich właścicieli. Bo mimo że ich podwyżki nie dotyczą, zaufanie do marki najzwyczajniej w świecie osłabło.