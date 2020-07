Bardzo fajnie że Google banuje reklamy takich produktów, ale czy to nie za mało?

Koniec z reklamami „stalkerware”. Google nie wyraża zgody na promocję takich materiałów

Kilka dni temu Google zaktualizowało swoje zasady reklamowe, które na dobre wejdą w życie już 11 sierpnia. Wówczas to Google Adsy doczekają się większego doprecyzowania ograniczeń związanych z programów szpiegowskich i technologii monitoringu. W aktualizacji czytamy, że wśród zakazanych produktów i usług znajdą się:

Programy szpiegowskie i technologie służące do inwigilowania partnera lub partnerki, m.in. programy szpiegowskie i złośliwe oprogramowanie służące do monitorowania SMS-ów, połączeń telefonicznych lub historii przeglądania; urządzenia śledzące GPS przeznaczone do szpiegowania lub śledzenia osób bez ich zgody; promowanie sprzętu do monitoringu (aparatów, rejestratorów dźwięku, kamer samochodowych, ukrytych kamer do monitoringu domu) jako urządzeń do szpiegowania.

Co ciekawe — zasady te nie będą dotyczyć prywatnych usług detektywistycznych ani produktów i usług związanych z lokalizowaniem i monitorowaniem działań niepełnoletnich dzieci przez ich rodziców. Także jak widać — od wyjątków są reguły, które pewnie będą chętnie wykorzystywane, ale mimo wszystko miło widzieć, że po latach Google postanowiło choć trochę to uporządkować. Chociaż wiadomo — to że nie będą zarabiać na reklamowaniu takich produktów wcale nie oznacza, że te znikną z rynku, ani że dostęp do nich będzie jakoś specjalnie utrudniony…