Jesteś ze stolicy? Będzie nad tobą latać stała linia dostaw dronami

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła, że 17 lutego ruszy pod jej nadzorem stała linia transportowa używająca jako „nośnika” ciężkich dronów. Dzięki niej szpitale z Pułtuska i Sochaczewa będą mogły szybko dostarczać próbki do badać do jednego z warszawskich szpitali.

Pierwsze testy z dronami na rzecz tego przedsięwzięcia przeprowadzono jeszcze w 2020 r. Pomysł miał na celu pomóc mniejszym szpitalom w diagnostyce Covid-19. Pozytywne wnioski wypływające z testó spowodowały, że operator usług oraz wspomniana agencja zdecydowały się przejść do kolejnego etapu.

Dzięki tej inicjatywie połączone zostaną powietrznymi mostami szpitale z Pułtuska i Sochaczewa ze Szpitalem Czerniakowski położonym w centrum Warszawy. Każda z tras ma około 60 km długości. Drony będą pokonywać tę przestrzeń na wysokościach pomiędzy 60 a 120 metrów.

Operator wybrał dla świadczenia tych usług duże drony pionowego startu, osiągające prędkość przelotową 72 km/h. Przewidywana częstotliwość lotów każdą trasą to 6 - 7 powrotnych lotów dziennie. Trasy dla dronów wytyczono w taki sposób, żeby nie przebiegały w pobliżu lądowisk i regionów uczęszczanych przez pilotów lotni i motolotniarzy.

Agencja przygotowała też systemowe informacje o strefach ich lotów oraz będzie publikować dane telemetryczne. Same drony wyposażono w systemy kamer pozwalających lepiej nadzorować loty. Mają też dwukierunkowy system ADS-B (In/Out) pozwalający operatorowi na lepszą ocenę sytuacji wokół statku powietrznego. PANSA zwróciła się jednocześnie do wszystkich pilotów o zachowanie ostrożności w rejonie projektowanych tras.

Cała inicjatywa wygląda bardzo ciekawie i może być przydatnym narzędziem w rękach systemu ochrony zdrowia. Dziś próbki do badań z mniejszych szpitali wysyła się samochodami, często do specjalistycznych szpitali mieszczących się w centrach zakorkowanych dużych miast. To wydłuża czas i ogranicza ilość możliwych kursów. Drony nie powinny mieć takich problemów.

Zdjęcia i mapy: pansa.pl