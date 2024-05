0

NASA z powodzeniem wystrzeliła pierwszy z dwóch satelitów klimatycznych w ramach misji PREFIRE (to akronim od: Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment), której celem jest zbieranie danych na temat emisji ciepła z Arktyki i Antarktydy. Start odbył się z kompleksu startowego Rocket Lab w Māhia w Nowej Zelandii o godzinie 19:41 czasu NZST (godzina 11:41 czasu polskiego letniego).