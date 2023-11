To koniec nudnych filmów. Stable Diffusion da Ci wszystko, co sobie wymyślisz

Dziś każdy może stworzyć materiał wideo. W końcu - każdy ma w kieszeni telefon z aparatem, a statystyki wyświetleń pokazują, że chociażby na YouTube'ie często sam dobry pomysł jest w stanie się obronić, nawet jeżeli nie towarzyszą mu zawansowane efekty wizualne. Jednocześnie jednak nie da się zaprzeczyć, że dzisiaj średnia jakość materiałów wideo na tej platformie idzie bardzo mocno w górę.

Kanały YouTube to dziś często pełnoprawne studia filmowe, które wykorzystują m.in. stockowe materiały czy też - tworzą własne, czy to przebitki czy animacje. To sprawia, że materiały wideo są ciekawsze, bardziej dynamiczne i przyjemniej się je ogląda. Jednak jak wiadomo, przebitki stockowe nie zawsze odpowiadają temu, co jest akurat potrzebne, a nie każdy ma fundusze i zespół, by stworzyć własne, customowe animacje. Co w takim przypadku?

W takim przypadku na scenę wchodzi AI. A konkretnie - Stable Diffusion

Osoby, które śledzą rozwój AI z pewnością są zaznajomione z marką Stable Diffusion. Jeżeli chodzi o generowanie obrazów, jest to jedno z najlepszych i najbardziej zaawansowanych narzędzi, które dodatkowo posiada wiele opcji postprodukcji, pozwalających dostosować, poprawiać, edytować czy tworzyć od nowa fragmenty wygenerowanych grafik.

Jednocześnie - organizacja oferuje też usługi AI w innych dziedzinach, jednak teraz weszła na zupełnie nowy dla siebie teren, czyli produkcję wideo. Chodzi tu o Stable Video Diffusion i już teraz firma może pochwalić się znaczącymi efektami w tej kwestii.

Oczywiście, w porównaniu z fragmentami wideo nagranymi przez ludzi, sceny te wydają się nieco "koślawe" i raczej póki co nie zagrożą kinowym blockbusterom, szczególnie patrząc na ich framerate i rozdzielczość. Jednak w tym wypadku warto mieć z tyłu głowy, że to co widzimy nigdy nie jest finalnym produktem, a wektor rozwoju skierowany jest zawsze w stronę coraz lepszych materiałów.

Wystarczy porównać sobie, jak wielka przepaść dzieli obecne narzędzia jak Dall-e od tego, co oferowały ich pierwsze wersje jeszcze kilka lat temu. Jeżeli więc każdy będzie miał dostęp by w kilka sekund stworzyć klip wideo idealnie odpowiadający jego potrzebom, myślę, że jakość filmów na takich platformach jak YouTube jeszcze ulegnie poprawie, a kto wie, czy scenerie AI nie zostaną wykorzystane także w pełnoprawnych firmach.

Widać bowiem, że Stable Diffusion podchodzi do tego od właściwej strony od początku rozwijając narzędzia, które na dalszych etapach mogą być kluczowe, jak rozumienie przestrzeni 3D przez generator, czy też możliwość sterowania kamerą. W takim wypadku pozostaje chyba czekać tylko na pierwszy pełnometrażowy film stworzony w całości przy pomocy sztucznej inteligencji.

Źródło: Depositphotos