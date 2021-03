Środy z Mój Orange to w zasadzie bliźniaczy pomysł do cotygodniowych promocji i bonusów uruchomionych już jakiś czas temu przez T-Mobile o nazwie – Happy Fridays. Tak więc teraz oprócz piątków, środy będą zajęte dla klientów dwóch operatorów. Być może niedługo Plus i Play obstawią wtorki i czwartki?

Promocje w ramach Środy z Mój Orange, skierowane dla klientów indywidualnych korzystających z aplikacji mobilnej Mój Orange, będą pojawiały się co tydzień. Będzie je można odebrać w tej samej aplikacji już od dzisiaj, na start będzie to dodatkowe 5 GB transferu danych.

Teraz w aplikacji znajdują się także dodatkowe prezenty i niespodzianki w ramach nowej akcji – Środy z Mój Orange. Czego mogą spodziewać się klienci? Promocji na usługi dodatkowe, darmowych gigabajtów, zniżek na urządzenia, a także ofert, czy promocji od partnerów współpracujących z marką. Prezenty będą dopasowane indywidualnie do użytkowników, ich potrzeb oraz zainteresowań. Już dziś w aplikacji jest do odebrania pierwszy z nich – w postaci 5GB dla klientów indywidualnych. Kolejna niespodzianka pojawi się 7 kwietnia.

W akcji Środy z Mój Orange będą mogli brać udział klienci Planów Mobilnych i pakietów Orange Love. Operator nie wspomina tu o klientach ofert na kartę czy klientów nju mobile i Orange Flex. Tak więc na razie zasięg tej promocji będzie ograniczony dla klientów abonamentowych. W przeciwieństwie do podobnej wspomnianej wyżej akcji T-Mobile – Happy Fridays, z której mogą korzystać również klienci oferty na kartę czy submartki Heyah.

Gdzie znaleźć bonusy przyznawane w ramach Środy z Mój Orange? Znajdziecie je w zakładce – Dla Ciebie. Wymagana do tego będzie także najnowsza wersja aplikacji Mój Orange – 5.0, do pobrania z Google Play i App Store. Prezenty będą do odebrania w niej co środę i do wykorzystania w terminie 7 dni, aż do pojawienia się kolejnej promocji czy bonusu.

Źródło: Blog Orange.