Nowa wersja aplikacji pozwala na zarządzanie wieloma numerami, doładowywanie konta za pomocą Google Pay, karty płatniczej lub przelewu online czy sprawdzanie historii połączeń i aktywowanie dostępnych w Heyah pakietów usług.

Co więcej, T-Mobile włączył użytkowników tej aplikacji do akcji Happy Fridays, dzięki której klienci T-Mobile co tydzień w piątek otrzymują darmowe minuty czy paczki danych. Jednak na zachętę już teraz, każdy klient, który w ciągu najbliższych 7 dni zaloguje się do aplikacji, dostanie do dyspozycji pakiet 10 GB transferu danych, do wykorzystania przez 30 dni.

Aplikacja „Moja Heyah” działa na systemie Android od wersji 5.0 oraz na iOS w wersji 11.3 lub wyższej. Możecie ją pobrać za darmo z Google Play lub za kilka dni z App Store.

Źródło: T-Mobile.