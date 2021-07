Sony pochwaliło się sprzedażą PlayStation 5. Xbox może mieć problem, by ich doścignąć

Ponad 10 milionów sprzedanych PlayStation 5. Sony chwali się ogromnym sukcesem swojej konsoli!

Na blogu Sony Interactive Entertainment pojawił się dziś wpis, w którym firma oficjalnie poinformowała, że sprzedała już na całym świecie ponad 10 milionów konsol PlayStation 5. Pozwoliło to reprezentacji konsol dziewiątej generacji stać się najszybciej sprzedającym sprzętem w tym segmencie w historii firmy. Wielu nie wierzyło, że uda się pobić sukcesy niezwykle ciepło przyjętej poprzedniczki, a tu proszę – wielka niespodzianka. Jednocześnie nie da się mówić o tym sukcesie bez porównania z bezpośrednią konkurencją, czyli konsolami z rodziny Xbox. Te również sprzedają się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, ale daleko im do Sony — w przypadku Microsoftu miałoby to być tylko 6,5 milionów. Chociaż patrząc na to, że gigant z Redmond podchodzi o tematu gier nieco inaczej, bo patrzy zdecydowanie szerzej, można mieć wątpliwości czy to faktycznie tylko. Wierzy przecież w to, że niebawem Xbox będzie w każdym telewizorze i telefonie, stawia więc na nieco inny model biznesowy.

Wielkie gratulacje dla Sony – i choć nie wszystkie ich działania marketingowe mi się podobają, a decyzji o tym by zapowiedziane kontynuacje największych marek ciągnąć w dół przez wydawanie ich na obie generacje konsol nigdy nie zrozumiem, to i tak kibicuję. I liczę na jakieś nowe IP w tej generacji, a nie tylko więcej tego samego.