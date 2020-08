Władze Microsoftu muszą wybrać: sprzeciw Trumpowi albo pracownikom

Ostatnio Bill Gates dość mocno wypowiadał się na temat potencjalnego przejęcia TikToka przez Microsoft, określił je zatrutym kielichem. Wyraźnie zaznaczał, że transakcja oraz to co nastąpi po niej nie będzie ani łatwe, ani proste. Składa się na to wiele czynników. Zacznijmy od przebiegu samego procesu, który jest dość kontrowersyjny. W końcu mamy do czynienia z sytuacją w której władze kraju szantażują ByteDance mówiąc „albo dacie się przejąć albo wypad z naszego kraju”. Dodatkowo Donald Trump jasno zakomunikował, że oczekuje stosownej wpłaty do państwowej kieszeni co brzmi trochę jak oficjalna prośba o wręczenie łapówki. Jako wisienkę na torcie dodam, że początkowo przejęcie miało kosztować ok. 5 miliardów dolarów, teraz mowa o kwotach od 25 do nawet 40 miliardów. Jak się na to spojrzy to trzeba przyznać, że Gates ma sporo racji z tym co mówi.

Niezadowoleni pracownicy

Właśnie w tym kontekście zainteresowała mnie publikacja na temat wewnętrznej ankiety, a raczej mikroskopijnej próbki nastrojów panujących w Microsoft. Żeby to dobrze zrozumieć, musicie mieć świadomość, że Satya Nadella (aktualny CEO) cieszy się bardzo dobrą opinią i szacunkiem wewnątrz firmy. Pracownicy i akcjonariusze ufają jego decyzjom. Jednak na lśniącej zbroi pojawiła się rysa. 63% ankietowanych stwierdziło, że Microsoft nie powinien kupować TikToka, nie w takim otoczeniu. Tylko 18% opowiedziało się za dokonaniem przejęcia.

Niestety w ankiecie wzięło udział jedynie 250 osób, co przy 150 tysiącach pracowników sprawia, że ta próbka w żaden sposób nie jest miarodajna, jednak ja osobiście uważam, że coś jest na rzeczy i to z dwóch powodów.