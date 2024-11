Opera, oferująca kilka różnorodnych przeglądarek na komputery oraz urządzenia mobilne, nawiązała współpracę ze Spotify, wciąż numerem jeden na rynku streamingu muzyki. Celem współpracy jest ułatwienie użytkownikom słuchania muzyki, podcastów i audiobooków podczas przeglądania internetu. W ramach tej współpracy Spotify staje się domyślnym serwisem muzycznym w odtwarzaczu Opery One.

Spotify w Operze - co nowego?

Badania Opery pokazują, że większość internautów słucha muzyki na telefonie podczas pracy przy komputerze. Taką praktykę deklaruje aż 66% pytanych internautów, natomiast aż 89% ankietowanych tłumaczy to wygodniejszym sterowaniem muzyką na telefonie, zamiast na komputerze. Integracja Spotify z Operą One najwyraźniej ma to zmienić. Odtwarzacz muzyczny znajduje się w pasku bocznym przeglądarki i można go dowolnie przesuwać po ekranie. Muzyka automatycznie wycisza się podczas telekonferencji, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem.

– Ludzie uwielbiają słuchać muzyki i podcastów podczas korzystania z komputera. Teraz, dzięki Spotify w pasku bocznym w Opera One, wszystko jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Możemy robić zakupy, pisać, planować podróż, pracować a nigdy nie przerywając słuchania ulubionej muzyki. Wszystko to możemy robić w nowym dryfującym oknie odtwarzacza multimedialnego przeglądarki. – Joanna Czajka, Product Director w Operze.

Jeśli używaliście Opery do tej pory, to wiecie jak dużymi możliwościami dysponuje pasek boczny, pozwalający m. in. przełączać się pomiędzy kontekstami, komunikatorami i odtwarzaczami muzyki właśnie. Ogólnie wspierane są różne usługi streamingowe, ale współpraca Opery ze Spotify przynosi także nowości oraz promocję.

Funkcje Spotify w Operze:

Wbudowany odtwarzacz: można słuchać muzyki bez opuszczania przeglądarki

Przesuwanie odtwarzacza: możliwość umieszczenia odtwarzacza w dowolnym miejscu na ekranie

Automatyczne wyciszanie: muzyka wycisza się podczas telekonferencji

Integracja z paskiem bocznym: szybki dostęp do Spotify z paska bocznego Opery

Promocja - Spotify za darmo na 3 miesiące

Użytkownicy Opery w Polsce mogą teraz wypróbować Spotify Premium za darmo przez 3 miesiące (tylko dla nowych użytkowników). Pakiet Premium oznacza dostęp do milionów utworów bez reklam, możliwość pobierania muzyki do słuchania offline i lepszą jakość dźwięku - to coś, czego duża osób jeszcze nie wypróbowała, więc skorzystanie z promocji będzie dla wielu użytkowników fajną okazją. Na początku przyszłego roku Opera zapowiada rozszerzenie promocji także. na Operę na Androida.

Nowości na Spotify

Jedną z ostatnich zmian w Spotify jest globalne udostępnienie teledysków w aplikacji. Teraz użytkownicy na całym świecie, nie tylko w wybranych krajach, mogą cieszyć się nie tylko muzyką, ale również oglądać klipy swoich ulubionych artystów. Teledyski w Spotify są, oczywiście, dostępne w Polsce. Firma skupia się również na ulepszaniu narzędzi dla artystów.

Niedawno wprowadzono "Campaign Kit", czyli zestaw narzędzi marketingowych, które pomagają muzykom w promowaniu swojej twórczości i zdobywaniu nowych fanów. W jego skład wchodzą m.in. funkcje takie jak "Discovery Mode" i "Showcase", które pozwalają dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Oprócz tego, Spotify wprowadziło w Polsce nową funkcję - "Daylist". To spersonalizowana playlista, która dostosowuje się do aktualnego nastroju użytkownika i jest odświeżana kilka razy dziennie. "Daylist" jest dostępna zarówno w darmowej, jak i płatnej wersji Spotify i można ją znaleźć w sekcji "Przygotowane dla Ciebie".

