Spotify wykonuje ważny ruch. Spodziewajcie się podwyżek

Spotify mocno rozpoczyna nowy rok. Ogłoszenie goni ogłoszenie i to wszystko na fali pierwszego roku w historii firmy zakończonego na plusie. Teraz znów dorzuca drwa do ognia.

Spotify dokonuje kolejnego ważnego ruchu po zeszłotygodniowym podpisaniu umowy z Universal Music Group. To nie tylko określenie nowych warunków pomiędzy firmami, ale też omówienie nadchodzących nowości, które będą równie mocno interesować użytkowników.

Wspólnie będą tworzyć audiowizualną przyszłość muzyki

Spotify nie daje złapać oddechu, ogłoszenia gonią kolejne nowości. Teraz, przy użyciu swojego oficjalnego bloga, firma ogłasza dobicie wieloletniej umowy z kolejnym gigantem branży muzycznej. Warner Music Croup (WMG) i Spotify łączą siły, aby dostarczyć użytkownikom jeszcze więcej zabawy, wzbogacając katalog, a także kolejne płatne taryfy.

Naturalnie nie poznaliśmy szczegółów dotyczących finansowej strony umowy pomiędzy firmami, ale jest wspomniana informacja o przyszłych taryfach. Może to dla użytkowników oznaczać niestety podwyżki — nie ma się co oszukiwać, te się wydarzą — ale również powstanie zupełnie nowych progów, zawierających kolejne usługi. Przede wszystkim jest coraz głośniej wokół wyczekiwanego bezstratnego formatu w ramach Spotify HiFi, zapowiedzianego jeszcze w 2021 roku.

W ramach umowy zostały także omówione kwestie zarobków samych artystów, co wyraźnie zaznaczono w oświadczeniu. Jest to na pewno wynikiem nieprzychylnych głosów, które się poniosły echem po wielu serwisach informacyjnych. Pomimo swojej dominującej pozycji, szwedzki gigant streamingu płaci nawet dwukrotnie mniej niż konkurencja. Co wypadało bardzo blado w świetle przechwałek o wypłaconych przez lata należności i ogromnej roli Spotify w podnoszeniu z kolan branży muzyki.

Podwyżki ceny subskrypcji są raczej nieuniknione, biorąc pod uwagę, zeszłotygodniowe dobicie targu z Universal Music Group. Każdy na pewno chciałby więcej, a i też oferując więcej, można stawiać nowe warunki. Ponownie mieliśmy okazję ujrzeć wzmianki o taryfie Super-Premium i zwiększeniu wysokości tantiem dla twórców. W skrócie, w 2025 będzie więcej i drożej, miejmy nadzieję, że chociaż w lepszej jakości.