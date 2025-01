Spotify jest niekwestionowany liderem platform oferujących streamowanie muzyki. Firmy też nie omijają ostatnio różne kontrowersje, ale mimo to idzie twardo do przodu i chwali się swoimi planami oraz dużymi liczbami.

Spotify się nie kryje ze swoimi ogromnymi planami powiększenia bazy użytkowników płacących za muzykę bez reklam. Cel jest prosty, podwoić obecną ilość co postawiłoby firmę w historycznej pozycji. Trochę mogło też im odbić do głowy, biorąc pod uwagę ton ich ostatniego wpisu, w którym stawiają się trochę za lidera muzyki tak w ogóle.

Miliardy wypłacone w branży muzycznej

Platforma zdaje się być z nami od... Właściwie zawsze, prawda? Trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach inną, tak powszechną metodę słuchania muzyki jak poprzez streaming. To widać w liczbach, jak podaje David Kaefer w swoim wpisie na oficjalnej stronie Spotify, w samym 2024 roku, jego firma wypłaciła branży muzycznej 10 miliardów dolarów. Co w sumie daje 60 miliardów dolarów od startu życia Spotify w 2006 roku.

Jak to się jednak ma co do artystów, w końcu jak podawaliśmy niedawno, mimo że aż 30 procent rynku należy do Spotify, to firma wypłaca dwa razy mniej muzykom niż Amazon czy Apple. Tutaj, jak pisze Kaefer, jest ogromny skok na przestrzeni ostatniej dekady. W 2014 około 10 tysięcy artystów generowało zaledwie 10 tysięcy dolarów w skali jednego roku. Dekadę później ta liczba jest dziesięć razy większa i ta sama pula artystów zarabia już 100 tysięcy dolarów rocznie. Taka kwota brzmi już naprawdę zachęcająco.