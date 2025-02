Spotify jest teraz w miejscu, że nawet pewnie Elon Musk główkuje, jak tego dokonali? Firma dokonała to, czego on nie potrafi zrobić z X (dawniej Twitter).

Jeszcze kilka dni temu, na oficjalnym blogu Spotify, pojawił się wpis, w którym podsumowano, jak duży kredyt ma branża muzyczna u Spotify. Firmie, dzięki której muzyka powstała z kolan, a której wypłaciła już 60 miliardów dolarów. Teraz ma kolejny powód do radości.

To już oficjalne. Spotify się opłaca i to nie tylko użytkownikom

Dzisiaj rano, szwedzki gigant streamingowy, ogłosił wyniki za czwarty kwartał. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie podkreślał historycznego roku Spotify. To był pierwszy pełny rok rentowności od powstania platformy 17 lat temu. W minionym kwartale firma osiągnęła rekordowy zysk operacyjny w wysokości 477 mln euro (509,48 mln dolarów), a w całym 2024 roku wyniósł on 1,4 mld euro (1,495 mld dolarów).

Platforma zanotowała także największy w historii wzrost liczby aktywnych użytkowników miesięcznych w czwartym kwartale, dodając 35 mln nowych słuchaczy – o 10 mln więcej niż było to przez specjalistów firmy prognozowane. Łączna liczba użytkowników wzrosła tym samym do 675 mln, co oznacza 12% wzrost rok do roku (pokazując tym samym, dlaczego tak odważnie mówią o swoim celu, miliardzie użytkowników). Mimo dwóch kolejnych podwyżek cen abonamentu Premium Spotify odnotowało także wzrost liczby płatnych subskrybentów. W omawianym kwartale liczba kont subskrybujących Premium osiągnęła 263 mln, w porównaniu do 240 mln w poprzednim trzecim.

Te wyniki, chociaż nie są jakimś ogromnym powodem do radości samych użytkowników, mogą w nich rozpalić nadzieję i apetyt na więcej. Skoro firma najwyraźniej złapała wiatr w żagle, to może priorytetem będzie spełnienie oczekiwań i wprowadzenie nowej subskrypcji HiFi. Zresztą pozwoliłaby ona na kolejne podwyżki cen, czyli wzmocnienie obecnego trendu i zachęcenie ogromnej bazy do zostawienia większej sumy pieniędzy.

"Jestem bardzo podekscytowany myślą o 2025 i czuję się świetnie widząc, gdzie jesteśmy jako produkt i biznes. Będziemy dalej stawiać na to co przyniesie korzyści długoterminowo, zwiększając naszą prędkość bez poświęcania skuteczności, którą osiągnęliśmy w tym roku", powiedział Daniel Ek, założyciel i CEO Spotify

Sukces finansowy Spotify zbiegł się w czasie z podpisaniem nowej, wieloletniej umowy dystrybucyjnej z Universal Music. Kontrakt obejmuje między innymi wynagrodzenia dla artystów i ochronę ich tantiem ze streamingu. Z innych ciekawostek, które opublikowano na oficjalnym blogu, można jeszcze wyczytać zaskakującą rzecz. Pomimo aż nadmiaru podsumowań rocznych, zeszłoroczne Spotify Wrapped było największym w historii. Ludzie naprawdę uwielbiają tę platformę.

Źródło: Spotify, cnbc